Київ повертається до тимчасових графіків відключень світла, - ДТЕК

ДТЕК оголосив про повернення графіків відключень у Києві

З опівночі понеділка, 2 лютого, Київ повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Повернення до тимчасових графіків

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - сказано в повідомленні.

Свій графік можна подивитись у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи. 

+9
ДТЕК потрібно націоналізувати, вони не можуть втримати ситуацію без держави, а надавати їм безкоштовно мільярди доларів допомоги - безглуздо
01.02.2026 21:56 Відповісти
+7
мовчки робити свою роботу і не пздіти дтек не може.
01.02.2026 21:33 Відповісти
+4
Був у совку плакат "болтун находка для шпиона" ось зараз про оцих тріпачів починаючи з ішака
01.02.2026 21:35 Відповісти
Отримуючи з готового обладнання, яке так дешево ПРИХВАТИЗУВАЛИ нові власники, значні ПРИБУТКИ, треба було і завчасно, ще до московської війни проти України, з лютого 2014 року, подбати про функціонування системи енергозабезпечення в Україні в Особливий період!!
Гончарук, шмигаль, свириденко разом з РНБОУ, Укренерго, ДЕТЕК, обленерго та їх власниками, з 2019 року, цим не опікувалися, аж сьогодні, якісь там Пакети оті роздають, якщо кого з Українців занудить …..
01.02.2026 21:52 Відповісти
ДТЕК потрібно націоналізувати, вони не можуть втримати ситуацію без держави, а надавати їм безкоштовно мільярди доларів допомоги - безглуздо
Тобто, ДТЕК не повинен сповіщати споживачів про графіки?
01.02.2026 21:53 Відповісти
Вже давно не заглядаю у графіки,які дуже часто не відповідають дійсності
02.02.2026 10:18 Відповісти
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
01.02.2026 22:31 Відповісти


https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

✈️ ❗️Отримали інформацію, що ворог запланував передислокацію бортів стратегічної авіації між аеродромами на 2 лютого та нанесення масованого ракетно-дронового удару в ніч з 2 на 3 лютого.
01.02.2026 21:34 Відповісти
Двушки на москву возять ,а інфу не зливають типу .
01.02.2026 22:07 Відповісти
Фламінго з КабМіндічами та єрмак з бакановим, уже займають вогневі позиції у Конче Заспі та Буковелі??
01.02.2026 21:53 Відповісти
А там через день або новий обстріл, або якась "системна аварія", або ці графіки просто даватимуть світла по 2 години на день.
01.02.2026 22:03 Відповісти
 
 