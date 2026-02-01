Київ повертається до тимчасових графіків відключень світла, - ДТЕК
З опівночі понеділка, 2 лютого, Київ повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Повернення до тимчасових графіків
"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - сказано в повідомленні.
Свій графік можна подивитись у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.
Топ коментарі
+9 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар01.02.2026 21:56 Відповісти Посилання
+7 Виктор #615701
показати весь коментар01.02.2026 21:33 Відповісти Посилання
+4 Vasya #607130
показати весь коментар01.02.2026 21:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гончарук, шмигаль, свириденко разом з РНБОУ, Укренерго, ДЕТЕК, обленерго та їх власниками, з 2019 року, цим не опікувалися, аж сьогодні, якісь там Пакети оті роздають, якщо кого з Українців занудить …..
У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека
✈️ ❗️Отримали інформацію, що ворог запланував передислокацію бортів стратегічної авіації між аеродромами на 2 лютого та нанесення масованого ракетно-дронового удару в ніч з 2 на 3 лютого.