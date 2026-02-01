Київ повертається до тимчасових графіків відключень світла, - ДТЕК

З опівночі понеділка, 2 лютого, Київ повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повернення до тимчасових графіків

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - сказано в повідомленні.

Свій графік можна подивитись у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Читайте також: Понад 33 тисячі родин ще без світла на Одещині через негоду, - ДТЕК

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

Читайте також: Україна у січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС, - Міненерго