Понад 33 тисячі родин ще без світла на Одещині через негоду, - ДТЕК

Енергетики повернули світло для понад 300 тисяч родин на Одещині після негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Відновлювальні роботи

"За попередню добу нам вдалося відновили електропостачання у 558 населених пунктах. Попри морози та крижаний вітер.

Без світла залишаються ще 33,1 тис. осель в 176 селах та містечках", - йдеться у повідомленні.

Найбільше роботи в Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області.