Еще более 33 тысяч семей без света на Одесщине из-за непогоды, - ДТЭК
Энергетики вернули свет более чем 300 тысячам семей в Одесской области после непогоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Восстановительные работы
"За предыдущие сутки нам удалось восстановить электроснабжение в 558 населенных пунктах. Несмотря на морозы и ледяной ветер.
Без света остаются еще 33,1 тыс. домов в 176 селах и городках", - говорится в сообщении.
Больше всего работы - в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области.
