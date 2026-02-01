Новости Отключение электроэнергии
Еще более 33 тысяч семей без света на Одесщине из-за непогоды, - ДТЭК

Пропал свет в Одесской области

Энергетики вернули свет более чем 300 тысячам семей в Одесской области после непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Восстановительные работы

"За предыдущие сутки нам удалось восстановить электроснабжение в 558 населенных пунктах. Несмотря на морозы и ледяной ветер.

Без света остаются еще 33,1 тыс. домов в 176 селах и городках", - говорится в сообщении.

Больше всего работы - в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области.

Одесская область (4298) энергетика (3450) ДТЭК (612) отключение света (773)
очередь 2,2 Кривой Рог. обычный "спальный" микрорайон без погодных "катаклизмов", электричество отключают РЕГУЛЯРНО по...18-19 часов! Киев Одессу(без всяких претензий к жителям этих городов) отключают по 12-15 часов!
01.02.2026 14:26 Ответить
 
 