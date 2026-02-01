Україна у січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС, - Міненерго

У січні Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з європейських країн - 41,987 ГВт*год.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Рекордні обсяги імпорту

"41,987 ГВт*год - рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит", - заявили у відомстві.

Також у міністерстві зазначили, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає:

збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів;

зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.

"Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E", - додали у Міненерго.

