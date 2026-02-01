Україна у січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС, - Міненерго
У січні Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з європейських країн - 41,987 ГВт*год.
Про це повідомляє Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
Рекордні обсяги імпорту
"41,987 ГВт*год - рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит", - заявили у відомстві.
Також у міністерстві зазначили, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає:
- збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів;
- зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.
"Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E", - додали у Міненерго.
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.
У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
https://kurs.if.ua/news/infografika_komu_nalezhyt_ukrainska_energetyka_11296.html/
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
Після цього фактично єдиним покупцем російської нафти та газу в Європі залишиться Угорщина. Нафту по трубопроводу «Дружба» через Україну отримує угорська компанія MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом (НПЗ) у Словаччині та найбільшим НПЗ у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - Євросоюз до цього часу робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при введенні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну.
Експерти впевнені, що й після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих постачань нафти та газу з Росії.
