Україна домовилася із Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу, - Шмигаль

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.

"До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.



Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль розповів, що польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту.

"У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу — понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.



Дякуємо польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості", - підсумував міністр.

