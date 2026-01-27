Украина договорилась с Польшей об увеличении мощностей для импорта газа, - Шмыгаль

Украина и Польша договорились об увеличении мощностей для импорта газа.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года.

"До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.



Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Шмыгаль рассказал, что польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта.

"В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа — более 30% общего объема импорта, в частности около 600 млн куб. м американского LNG.



Спасибо польским партнерам за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением нашей энергетической устойчивости", - подытожил министр.

