Словакия обжалует решение ЕС об отказе от импорта российского газа, - Фицо
Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По словам Фицо, решение ЕС нарушает принципы субсидиарности и солидарности, а Союз превысил свои полномочия.
"Словакия и Венгрия подадут отдельные иски, поскольку нет формата, в котором их можно объединить в один судебный процесс, но мы будем координировать свои аргументы", - подчеркнул премьер.
Обе страны выступали в меньшинстве во время голосования по отказу от российского газа, аргументируя это сильной зависимостью от российских энергоресурсов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
