Словакия обжалует решение ЕС об отказе от импорта российского газа, - Фицо

Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.

Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Фицо, решение ЕС нарушает принципы субсидиарности и солидарности, а Союз превысил свои полномочия.

"Словакия и Венгрия подадут отдельные иски, поскольку нет формата, в котором их можно объединить в один судебный процесс, но мы будем координировать свои аргументы", - подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо заявил, что ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян"

Обе страны выступали в меньшинстве во время голосования по отказу от российского газа, аргументируя это сильной зависимостью от российских энергоресурсов.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕБРР предоставит Украине 85 млн евро для закупки дополнительных объемов газа, - Шмыгаль