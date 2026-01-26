ЕС окончательно одобрил запрет импорта российского газа до конца 2027 года
Страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
Об этом говорится на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.
Решение приняли на встрече в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако документ поддержали квалифицированным большинством - 72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения блока.
Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу. В то же время для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Планом предусмотрено, что ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года. В случае трудностей с заполнением газовых хранилищ странам разрешается отсрочить запрет не позднее 1 ноября 2027 года.
За нарушение правил предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц. Кроме того, Евросоюз будет проверять страну добычи газа перед предоставлением разрешения на его импорт на территорию блока.
Что предшествовало?
