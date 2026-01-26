ЕС окончательно одобрил запрет импорта российского газа до конца 2027 года

Страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.

Об этом говорится на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение приняли на встрече в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако документ поддержали квалифицированным большинством - 72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения блока.

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу. В то же время для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 77% европейцев не считают Трампа достойным Нобелевской премии мира, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Планом предусмотрено, что ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года. В случае трудностей с заполнением газовых хранилищ странам разрешается отсрочить запрет не позднее 1 ноября 2027 года.

За нарушение правил предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц. Кроме того, Евросоюз будет проверять страну добычи газа перед предоставлением разрешения на его импорт на территорию блока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.

Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, - Науседа