ЕС окончательно одобрил запрет импорта российского газа до конца 2027 года

Страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа

Об этом говорится на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняли на встрече в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако документ поддержали квалифицированным большинством - 72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения блока.

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу. В то же время для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Планом предусмотрено, что ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года. В случае трудностей с заполнением газовых хранилищ странам разрешается отсрочить запрет не позднее 1 ноября 2027 года.

За нарушение правил предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц. Кроме того, Евросоюз будет проверять страну добычи газа перед предоставлением разрешения на его импорт на территорию блока.

Але ж це стосується лише прямого імпорту. А продукти переробки і надалі купуватимуть у індії та інших покидьків.
26.01.2026 12:07 Ответить
101 перший забороняють, але як купували так будуть купувати
26.01.2026 12:08 Ответить
Ще одна пабьеда та многоходовочка плешивого недомірка на лабутенах серущего у валізу.
Совок зі шкіри ліз та сраку собі рвав шоб налагодити збут до Европи а воно і це просрало.
26.01.2026 12:09 Ответить
Европа должна покупать только западные ресурсы, чтобы не кормить животных.
26.01.2026 12:11 Ответить
Ну тоді вже рашастан до 2035-го точно загнеться. Уря, товарисчі!
26.01.2026 12:13 Ответить
А статтю прочитати, хоча б наполовину не виходить?
26.01.2026 12:23 Ответить
Блін! Ще два роки будуть гроші кацапам перераховувати.
26.01.2026 12:28 Ответить
Велика подяка і за це!!!
26.01.2026 12:54 Ответить
 
 