УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Відмова від російського газу
1 449 9

ЄС остаточно схвалив заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року

поставки газу

Країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу

Про це йдеться на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення ухвалили на зустрічі в Брюсселі у понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак документ підтримали кваліфікованою більшістю - 72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності законом. Водночас для чинних контрактів передбачений перехідний період.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 77% європейців не вважають Трампа гідним Нобелівської премії миру, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Планом передбачено, що ЄС повністю припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу - до 30 вересня 2027 року. У разі труднощів із заповненням газових сховищ країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року.

За порушення правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб. Крім того, Євросоюз перевірятиме країну видобутку газу перед наданням дозволу на його імпорт на територію блоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни,- Вучич

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, - Науседа

Автор: 

газ (10671) росія (69784) Євросоюз (15000)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але ж це стосується лише прямого імпорту. А продукти переробки і надалі купуватимуть у індії та інших покидьків.
показати весь коментар
26.01.2026 12:07 Відповісти
101 перший забороняють, але як купували так будуть купувати
показати весь коментар
26.01.2026 12:08 Відповісти
Ще одна пабьеда та многоходовочка плешивого недомірка на лабутенах серущего у валізу.
Совок зі шкіри ліз та сраку собі рвав шоб налагодити збут до Европи а воно і це просрало.
показати весь коментар
26.01.2026 12:09 Відповісти
Европа должна покупать только западные ресурсы, чтобы не кормить животных.
показати весь коментар
26.01.2026 12:11 Відповісти
Ну тоді вже рашастан до 2035-го точно загнеться. Уря, товарисчі!
показати весь коментар
26.01.2026 12:13 Відповісти
А статтю прочитати, хоча б наполовину не виходить?
показати весь коментар
26.01.2026 12:23 Відповісти
Блін! Ще два роки будуть гроші кацапам перераховувати.
показати весь коментар
26.01.2026 12:28 Відповісти
Велика подяка і за це!!!
показати весь коментар
26.01.2026 12:54 Відповісти
 
 