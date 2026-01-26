ЄС остаточно схвалив заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року

Країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.

Про це йдеться на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на зустрічі в Брюсселі у понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак документ підтримали кваліфікованою більшістю - 72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності законом. Водночас для чинних контрактів передбачений перехідний період.

Планом передбачено, що ЄС повністю припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу - до 30 вересня 2027 року. У разі труднощів із заповненням газових сховищ країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року.

За порушення правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб. Крім того, Євросоюз перевірятиме країну видобутку газу перед наданням дозволу на його імпорт на територію блоку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.

Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

