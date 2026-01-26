Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни,- Вучич

Частиною можливого плану завершення війни в Україні є прискорений вступ держави до Європейського Союзу, який може відбутися вже 1 січня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Сербії Александра Вучича, яку поширили сербські ЗМІ.

За словами Вучича, такий пункт нібито входить до ширшого мирного плану, який у разі досягнення домовленостей між Росією та Україною вимагатиме виконання не лише від сторін конфлікту, а й від значної частини міжнародної спільноти.

Заява Вучича про вступ України до ЄС

Президент Сербії наголосив, що вступ України до Євросоюзу розглядається як ключова умова припинення бойових дій і реалізації мирного плану.

"Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року. Це фактично вже завтра", — заявив Александр Вучич.

Водночас він висловив сумнів у тому, що таке рішення буде підтримане всіма країнами ЄС. За його словами, проти прискореного вступу України можуть виступити Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Вучич припустив, що для реалізації цього сценарію можуть бути змінені процедури ухвалення рішень усупереч чинним правилам Євросоюзу.

Позиції ЄС та оцінки експертів

Раніше повідомлялося, що США підтримують ідею прискореного вступу України до ЄС не пізніше 2027 року та вважають можливим подолати опір окремих держав-членів. Водночас у самому Європейському Союзі звучать більш стримані оцінки.

Зокрема, за інформацією західних ЗМІ, у ЄС зазначають, що Україна наразі не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу щодо членства. Це ускладнює можливість повноцінного вступу у визначені терміни.

Разом із тим єврокомісар з питань розширення Марта Кос нещодавно відзначила прогрес України у впровадженні реформ та наголосила, що приєднання до ЄС має відбутися якомога швидше. Також у Євросоюзі обговорюється варіант членства України з обмеженими правами як перехідний формат.

Топ коментарі
+6
Таку корумповану клоаку (якою ми є сьогодні) в ЄС брати категорично не можна. Ми ж як отрута в крапельниці! Спершу має відбутися бути національна зачистка корумпованого лайна - розшук і покарання корумпованих чиновників та зрадників. Також тимчасово має бути введене зовнішній моніторинг та аудит державних витрат, скорочення держапарату до 1% від працюючого населення і встановлення фіксованої та прозорої оплати праці держслужбовців. Це ж просто ганьба коли начальник державної Укрпошти призначає сам собі зарплату (42 000 баксів) більшу за президента США (30 000).
26.01.2026 02:00 Відповісти
+4
Хто ще розповість детальніше Лаврова про плани ЄС ніж Саша Вучіч?
26.01.2026 00:42 Відповісти
+3
ТУФТА. Бо вступ в ЕС мають затвержити КРАЇНИ. Тобто за це має проголосувати - Угорщина, Словаччина, Польща - всі з який мягко кажуть не в захваті від цього.
26.01.2026 01:04 Відповісти
Польша за.
А Угорщину і питати не будуть
26.01.2026 02:09 Відповісти
особливо видно польське ЗА коли блокують наші товари))
26.01.2026 02:13 Відповісти
Польща сказала "важкодосяжний шлях до ес для України".
26.01.2026 02:28 Відповісти
Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий Источник: https://censor.net/ru/n3597229
26.01.2026 09:42 Відповісти
Маючи всю повноту законодавчої і виконавчої влади, Зеленський за 7 років міг внести всі необхідні законодавчі правки. Але тоді, не можна було б красти кошти платників податків через всяких Чернишових, Міндічів, Єрмаків, Буданових.
26.01.2026 16:02 Відповісти
У Безвіз теж майже ніхто не вірив
28.01.2026 13:39 Відповісти
А сербія там не буде ніколи, скоро ще Воєводина відпаде.
26.01.2026 01:47 Відповісти
Пусть нахер идут со своим ЕС. Украина не закончит войну - отдав России треть Украины. Вы че издеваетесь. хотя сербы за РФ всегда. так что пусть идут нахер и так и так.
26.01.2026 02:39 Відповісти
Схоже Орбан не розрахував з якого боку до його дупи підкрадеться пісюн. А виявилося що від друга Дональда.
Ну що ж, з ким поведешся від того й наберешся.
26.01.2026 06:51 Відповісти
...приберіть хвойд спочатку - Орбана та Фіцо!!!!
26.01.2026 07:07 Відповісти
При зеленському не буде вступу в ЄС. Ніколи. Та й після нього, доведеться роками відновлювати державні інституції
26.01.2026 09:00 Відповісти
Після цієї зекодли і України може не стати.
26.01.2026 13:03 Відповісти
Армію вивели на вулиці в травні 2024
26.01.2026 16:09 Відповісти
Європа без ЗСУ приречена, єдиний хто може захистити Гренландію це союз Данії України, Швеції і Норвегії, та Фінляндії, та Канади !!!!!!!гламурні американські солдати просто не зможуть при такій температурі вміло воювати.
26.01.2026 11:23 Відповісти
Як і 1000 років тому вікінги та русь( це народ такий) тримали в руках всі північні моря та землі))))
26.01.2026 11:27 Відповісти
ЗСУ вже немає, кого вбили, інші вже інваліди. Воюють зараз цивільні у військовій формі. Тому твоє твердження невірне.
27.01.2026 08:33 Відповісти
 
 