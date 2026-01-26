Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни,- Вучич

Частиною можливого плану завершення війни в Україні є прискорений вступ держави до Європейського Союзу, який може відбутися вже 1 січня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Сербії Александра Вучича, яку поширили сербські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Вучича, такий пункт нібито входить до ширшого мирного плану, який у разі досягнення домовленостей між Росією та Україною вимагатиме виконання не лише від сторін конфлікту, а й від значної частини міжнародної спільноти.

Читайте: На тлі загрози війни в Європі Сербія планує відновити призов, - Вучич

Заява Вучича про вступ України до ЄС

Президент Сербії наголосив, що вступ України до Євросоюзу розглядається як ключова умова припинення бойових дій і реалізації мирного плану.

"Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року. Це фактично вже завтра", — заявив Александр Вучич.

Водночас він висловив сумнів у тому, що таке рішення буде підтримане всіма країнами ЄС. За його словами, проти прискореного вступу України можуть виступити Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Вучич припустив, що для реалізації цього сценарію можуть бути змінені процедури ухвалення рішень усупереч чинним правилам Євросоюзу.

Читайте: США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

Позиції ЄС та оцінки експертів

Раніше повідомлялося, що США підтримують ідею прискореного вступу України до ЄС не пізніше 2027 року та вважають можливим подолати опір окремих держав-членів. Водночас у самому Європейському Союзі звучать більш стримані оцінки.

Зокрема, за інформацією західних ЗМІ, у ЄС зазначають, що Україна наразі не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу щодо членства. Це ускладнює можливість повноцінного вступу у визначені терміни.

Разом із тим єврокомісар з питань розширення Марта Кос нещодавно відзначила прогрес України у впровадженні реформ та наголосила, що приєднання до ЄС має відбутися якомога швидше. Також у Євросоюзі обговорюється варіант членства України з обмеженими правами як перехідний формат.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Литва хоче, аби Україна стала членом ЄС до 2030 року.

Читайте також: ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту 90 млрд євро на підтримку енергосистеми України