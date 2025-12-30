На тлі загрози війни в Європі Сербія планує відновити призов, - Вучич
Президент Сербії Александр Вучич заявив про намір відновити обов’язкову військову службу для молоді. За його словами, це рішення має зміцнити безпеку країни на тлі зростання геополітичної напруги в Європі та війни Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Як повідомляє видання РТС, Вучич заявив, що запровадження регулярної військової служби — це "добре для всього суспільства", а також наголосив, що Сербія "озброюється мудро", щоб бути готовою стримувати будь-якого агресора.
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Президент поки не має чіткого розуміння, чи це буде 75-денний період служби, чи інакший, але запевняє, що "робота скоро розпочнеться".
Це добре для всього суспільства, молодь навчатиметься відповідальності, це не становить для них жодної проблеми. Там немає жодної суворості, як було раніше. Кожен зробить щось для своєї країни", - запевнив Вучич.
Говорячи про геополітичну ситуацію, він сказав, що не очікує завершення війни між Росією та Україною, але, на його думку, конфлікт між Росією та Європою "неминучий", і що Сербія "намагатиметься залишатися осторонь від війни".
Раніше Вучич заявляв, що Європа уже готується до можливої війни з Росією.
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