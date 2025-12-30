На тлі загрози війни в Європі Сербія планує відновити призов, - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив про намір відновити обов’язкову військову службу для молоді. За його словами, це рішення має зміцнити безпеку країни на тлі зростання геополітичної напруги в Європі та війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Як повідомляє видання РТС, Вучич заявив, що запровадження регулярної військової служби — це "добре для всього суспільства", а також наголосив, що Сербія "озброюється мудро", щоб бути готовою стримувати будь-якого агресора.

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Президент поки не має чіткого розуміння, чи це буде 75-денний період служби, чи інакший, але запевняє, що "робота скоро розпочнеться".

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Це добре для всього суспільства, молодь навчатиметься відповідальності, це не становить для них жодної проблеми. Там немає жодної суворості, як було раніше. Кожен зробить щось для своєї країни", - запевнив Вучич.

Говорячи про геополітичну ситуацію, він сказав, що не очікує завершення війни між Росією та Україною, але, на його думку, конфлікт між Росією та Європою "неминучий", і що Сербія "намагатиметься залишатися осторонь від війни".

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Раніше Вучич заявляв, що Європа уже готується до можливої війни з Росією.