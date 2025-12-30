На фоне угрозы войны в Европе Сербия планирует возобновить призыв, - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении восстановить обязательную военную службу для молодежи. По его словам, это решение должно укрепить безопасность страны на фоне роста геополитической напряженности в Европе и войны России против Украины.

Как сообщает издание РТС, Вучич заявил, что введение регулярной военной службы — это "хорошо для всего общества", а также подчеркнул, что Сербия "вооружается мудро", чтобы быть готовой сдерживать любого агрессора.

Формат еще не определен

Президент пока не имеет четкого понимания, будет ли это 75-дневный период службы или иной, но уверяет, что "работа скоро начнется".

Это хорошо для всего общества, молодежь будет учиться ответственности, это не представляет для них никакой проблемы. Там нет никакой строгости, как было раньше. Каждый сделает что-то для своей страны", - заверил Вучич.

Говоря о геополитической ситуации, он сказал, что не ожидает завершения войны между Россией и Украиной, но, по его мнению, конфликт между Россией и Европой "неизбежен", и что Сербия "будет пытаться оставаться в стороне от войны".

Ранее Вучич заявлял, что Европа уже готовится к возможной войне с Россией.