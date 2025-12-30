РУС
На фоне угрозы войны в Европе Сербия планирует возобновить призыв, - Вучич

Сербия возвращает обязательную военную службу для молодежи

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении восстановить обязательную военную службу для молодежи. По его словам, это решение должно укрепить безопасность страны на фоне роста геополитической напряженности в Европе и войны России против Украины.

Как сообщает издание РТС, Вучич заявил, что введение регулярной военной службы — это "хорошо для всего общества", а также подчеркнул, что Сербия "вооружается мудро", чтобы быть готовой сдерживать любого агрессора.

Формат еще не определен

Президент пока не имеет четкого понимания, будет ли это 75-дневный период службы или иной, но уверяет, что "работа скоро начнется".

Это хорошо для всего общества, молодежь будет учиться ответственности, это не представляет для них никакой проблемы. Там нет никакой строгости, как было раньше. Каждый сделает что-то для своей страны", - заверил Вучич.

Говоря о геополитической ситуации, он сказал, что не ожидает завершения войны между Россией и Украиной, но, по его мнению, конфликт между Россией и Европой "неизбежен", и что Сербия "будет пытаться оставаться в стороне от войны".

Ранее Вучич заявлял, что Европа уже готовится к возможной войне с Россией

Мабуть щоб воювати разом з рашистами проти цивілізованого демократичного світу...
30.12.2025 10:05 Ответить
Схоже, путін бере Європу в оточення...
30.12.2025 10:30 Ответить
Як гроші так ЄС, а як війна, то ми будемо дивитися, або допомогти ху....лу, но теж за гроші
30.12.2025 10:08 Ответить
Цей губошльоп дуже схожий на путінського шниря дімітрієва. Гебняві їх в пробірках почали вирощувати?
30.12.2025 10:08 Ответить
Я заплутався!
Косово, це добре чи погано?
Палестина, це добре чи погано?
Крим, це добре чи погано?
30.12.2025 10:17 Ответить
… на його думку, конфлікт між Росією та Європою "неминучий".

А хто ж на кого нападе, він свою думку не прозрадив?
30.12.2025 10:27 Ответить
Як "хто на кого нападе"?
Гаврило Принцип на ерцгерцога Фердінанда!
30.12.2025 11:01 Ответить
 
 