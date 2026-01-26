Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич

Александр Вучич

Частью возможного плана завершения войны в Украине является ускоренное вступление государства в Европейский Союз, которое может состояться уже 1 января 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Сербии Александра Вучича, которое распространили сербские СМИ.

По словам Вучича, такой пункт якобы входит в более широкий мирный план, который в случае достижения договоренностей между Россией и Украиной потребует выполнения не только от сторон конфликта, но и от значительной части международного сообщества.

Заявление Вучича о вступлении Украины в ЕС

Президент Сербии подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз рассматривается как ключевое условие прекращения боевых действий и реализации мирного плана.

"Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года. Это фактически уже завтра", — заявил Александр Вучич.

В то же время он выразил сомнение в том, что такое решение будет поддержано всеми странами ЕС. По его словам, против ускоренного вступления Украины могут выступить Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Вучич предположил, что для реализации этого сценария могут быть изменены процедуры принятия решений вопреки действующим правилам Евросоюза.

Позиции ЕС и оценки экспертов

Ранее сообщалось, что США поддерживают идею ускоренного вступления Украины в ЕС не позднее 2027 года и считают возможным преодолеть сопротивление отдельных государств-членов. В то же время в самом Европейском Союзе звучат более сдержанные оценки.

В частности, по информации западных СМИ, в ЕС отмечают, что Украина пока не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса о членстве. Это затрудняет возможность полноценного вступления в определенные сроки.

Вместе с тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно отметила прогресс Украины во внедрении реформ и подчеркнула, что присоединение к ЕС должно состояться как можно скорее. Также в Евросоюзе обсуждается вариант членства Украины с ограниченными правами как переходный формат.

+6
Таку корумповану клоаку (якою ми є сьогодні) в ЄС брати категорично не можна. Ми ж як отрута в крапельниці! Спершу має відбутися бути національна зачистка корумпованого лайна - розшук і покарання корумпованих чиновників та зрадників. Також тимчасово має бути введене зовнішній моніторинг та аудит державних витрат, скорочення держапарату до 1% від працюючого населення і встановлення фіксованої та прозорої оплати праці держслужбовців. Це ж просто ганьба коли начальник державної Укрпошти призначає сам собі зарплату (42 000 баксів) більшу за президента США (30 000).
26.01.2026 02:00 Ответить
+4
Хто ще розповість детальніше Лаврова про плани ЄС ніж Саша Вучіч?
26.01.2026 00:42 Ответить
+3
ТУФТА. Бо вступ в ЕС мають затвержити КРАЇНИ. Тобто за це має проголосувати - Угорщина, Словаччина, Польща - всі з який мягко кажуть не в захваті від цього.
26.01.2026 01:04 Ответить
Польша за.
А Угорщину і питати не будуть
26.01.2026 02:09 Ответить
особливо видно польське ЗА коли блокують наші товари))
26.01.2026 02:13 Ответить
Польща сказала "важкодосяжний шлях до ес для України".
26.01.2026 02:28 Ответить
Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий Источник: https://censor.net/ru/n3597229
26.01.2026 09:42 Ответить
Маючи всю повноту законодавчої і виконавчої влади, Зеленський за 7 років міг внести всі необхідні законодавчі правки. Але тоді, не можна було б красти кошти платників податків через всяких Чернишових, Міндічів, Єрмаків, Буданових.
26.01.2026 16:02 Ответить
У Безвіз теж майже ніхто не вірив
28.01.2026 13:39 Ответить
А сербія там не буде ніколи, скоро ще Воєводина відпаде.
26.01.2026 01:47 Ответить
Пусть нахер идут со своим ЕС. Украина не закончит войну - отдав России треть Украины. Вы че издеваетесь. хотя сербы за РФ всегда. так что пусть идут нахер и так и так.
26.01.2026 02:39 Ответить
Схоже Орбан не розрахував з якого боку до його дупи підкрадеться пісюн. А виявилося що від друга Дональда.
Ну що ж, з ким поведешся від того й наберешся.
26.01.2026 06:51 Ответить
...приберіть хвойд спочатку - Орбана та Фіцо!!!!
26.01.2026 07:07 Ответить
При зеленському не буде вступу в ЄС. Ніколи. Та й після нього, доведеться роками відновлювати державні інституції
26.01.2026 09:00 Ответить
Після цієї зекодли і України може не стати.
26.01.2026 13:03 Ответить
Армію вивели на вулиці в травні 2024
26.01.2026 16:09 Ответить
Європа без ЗСУ приречена, єдиний хто може захистити Гренландію це союз Данії України, Швеції і Норвегії, та Фінляндії, та Канади !!!!!!!гламурні американські солдати просто не зможуть при такій температурі вміло воювати.
26.01.2026 11:23 Ответить
Як і 1000 років тому вікінги та русь( це народ такий) тримали в руках всі північні моря та землі))))
26.01.2026 11:27 Ответить
ЗСУ вже немає, кого вбили, інші вже інваліди. Воюють зараз цивільні у військовій формі. Тому твоє твердження невірне.
27.01.2026 08:33 Ответить
 
 