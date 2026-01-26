Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич

Частью возможного плана завершения войны в Украине является ускоренное вступление государства в Европейский Союз, которое может состояться уже 1 января 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Сербии Александра Вучича, которое распространили сербские СМИ.

По словам Вучича, такой пункт якобы входит в более широкий мирный план, который в случае достижения договоренностей между Россией и Украиной потребует выполнения не только от сторон конфликта, но и от значительной части международного сообщества.

Заявление Вучича о вступлении Украины в ЕС

Президент Сербии подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз рассматривается как ключевое условие прекращения боевых действий и реализации мирного плана.

"Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года. Это фактически уже завтра", — заявил Александр Вучич.

В то же время он выразил сомнение в том, что такое решение будет поддержано всеми странами ЕС. По его словам, против ускоренного вступления Украины могут выступить Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Вучич предположил, что для реализации этого сценария могут быть изменены процедуры принятия решений вопреки действующим правилам Евросоюза.

Позиции ЕС и оценки экспертов

Ранее сообщалось, что США поддерживают идею ускоренного вступления Украины в ЕС не позднее 2027 года и считают возможным преодолеть сопротивление отдельных государств-членов. В то же время в самом Европейском Союзе звучат более сдержанные оценки.

В частности, по информации западных СМИ, в ЕС отмечают, что Украина пока не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса о членстве. Это затрудняет возможность полноценного вступления в определенные сроки.

Вместе с тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно отметила прогресс Украины во внедрении реформ и подчеркнула, что присоединение к ЕС должно состояться как можно скорее. Также в Евросоюзе обсуждается вариант членства Украины с ограниченными правами как переходный формат.

К слову, президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года.

