Словаччина оскаржить рішення ЄС про відмову від імпорту російського газу, - Фіцо
Словаччина приєднається до Угорщини у позові до Європейського суду проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу.
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За словами Фіцо, рішення ЄС порушує принципи субсидіарності та солідарності, а Союз перевищив свої повноваження.
"Словаччина та Угорщина подадуть окремі позови, оскільки немає формату, в якому їх можна об’єднати в один судовий процес, але ми координуватимемо свої аргументи", - наголосив прем’єр.
Обидві країни виступали меншістю під час голосування щодо відмови від російського газу, аргументуючи це сильною залежністю від російських енергоресурсів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.
- Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
- 26 січня
країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль