Словаччина оскаржить рішення ЄС про відмову від імпорту російського газу, - Фіцо

Словаччина приєднається до Угорщини у позові до Європейського суду проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Фіцо, рішення ЄС порушує принципи субсидіарності та солідарності, а Союз перевищив свої повноваження.

"Словаччина та Угорщина подадуть окремі позови, оскільки немає формату, в якому їх можна об’єднати в один судовий процес, але ми координуватимемо свої аргументи", - наголосив прем’єр.

Обидві країни виступали меншістю під час голосування щодо відмови від російського газу, аргументуючи це сильною залежністю від російських енергоресурсів.

