УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8309 відвідувачів онлайн
Новини Відмова від російського газу
1 137 21

Словаччина оскаржить рішення ЄС про відмову від імпорту російського газу, - Фіцо

фіцо

Словаччина приєднається до Угорщини у позові до Європейського суду проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Фіцо, рішення ЄС порушує принципи субсидіарності та солідарності, а Союз перевищив свої повноваження.

"Словаччина та Угорщина подадуть окремі позови, оскільки немає формату, в якому їх можна об’єднати в один судовий процес, але ми координуватимемо свої аргументи", - наголосив прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо заявив, що ЄС "досконало вміє лише ненавидіти росіян"

Обидві країни виступали меншістю під час голосування щодо відмови від російського газу, аргументуючи це сильною залежністю від російських енергоресурсів.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄБРР надасть Україні 85 млн євро для закупівлі додаткових обсягів газу, - Шмигаль

Автор: 

газ (10671) росія (69791) Словаччина (1314) Фіцо Роберт (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
27.01.2026 14:53 Відповісти
+5
Є один суд, в якому забезпечена перемога Фіцо. Це басманний суд у москві
показати весь коментар
27.01.2026 14:55 Відповісти
+3
В Спортлото. Хай туди скаржиться. А взагалі ЕПІЧНИЙ ВИРОДОК. Дрони РФ пускає уже над Нідерландами і Німеччиною, Польщою і Румунією, а він такий "та мені плювати"
показати весь коментар
27.01.2026 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Спортлото. Хай туди скаржиться. А взагалі ЕПІЧНИЙ ВИРОДОК. Дрони РФ пускає уже над Нідерландами і Німеччиною, Польщою і Румунією, а він такий "та мені плювати"
показати весь коментар
27.01.2026 14:48 Відповісти
Вперед і з піснею. Врагу нє здайотся наш гордий варяг або інтернаціонал.
показати весь коментар
27.01.2026 14:49 Відповісти
Хай оскаржать , спочатку, рішення ЄС, про дотування Словаччини, Євросоюзом...
показати весь коментар
27.01.2026 14:51 Відповісти
Знаємо - потім Шарапов одружився на міліціонерші ..
показати весь коментар
27.01.2026 14:56 Відповісти
Правильно назвав
показати весь коментар
27.01.2026 15:16 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 14:53 Відповісти
Погано це. Судовий процес може розтягнутися на роки та взагалі суд може поховати рішення ЄС.
показати весь коментар
27.01.2026 14:54 Відповісти
Абсурдні фантазії.
показати весь коментар
27.01.2026 15:14 Відповісти
Є один суд, в якому забезпечена перемога Фіцо. Це басманний суд у москві
показати весь коментар
27.01.2026 14:55 Відповісти
Підари їб@ні. Мало їх гнид кацапи давили...
показати весь коментар
27.01.2026 15:13 Відповісти
Конвульсії продажного покидька тільки щоб "новічком" не напоїли.
показати весь коментар
27.01.2026 15:13 Відповісти
треба знову викликати Мадьяра!
показати весь коментар
27.01.2026 15:15 Відповісти
Зе не перекриває рос.нафту на продаж,яка йде транзитом по всій території країни, так касапи самі вдарили сьогодні по цьому нафтопроводу в Бродах.
показати весь коментар
27.01.2026 15:22 Відповісти
ВИходь х ЄС, фіглі
показати весь коментар
27.01.2026 15:54 Відповісти
А слабо цим півникам вийти з ЄС, тоді ними і командувати ніхто не буде?
показати весь коментар
27.01.2026 16:30 Відповісти
З глузду зійшов-----тоді субсидій не буде...
показати весь коментар
27.01.2026 16:56 Відповісти
а ще фіцо може спробувати відсмоктати у самого себе.
показати весь коментар
27.01.2026 16:54 Відповісти
 
 