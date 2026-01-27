Польша и страны Балтии "демонизируют" Россию, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша и страны Балтии, по его словам, боятся Россию и сознательно ее демонизируют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян", - заявил пресс-секретарь Кремля.
Песков добавил, что такое отношение к России является, по его мнению, "большой ошибкой".
"Потому что из российской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень много для себя", - отметил он.
Деніс Войцеховський
Oleksii Pilevych #582021
Izira
Поживи и может быть тебе кацапы и понравятся.
Не переплутай.
Кацапи це підараси!