Польша и страны Балтии "демонизируют" Россию, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша и страны Балтии, по его словам, боятся Россию и сознательно ее демонизируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что такое отношение к России является, по его мнению, "большой ошибкой".

"Потому что из российской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень много для себя", - отметил он.