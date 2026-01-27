Польща та країни Балтії "демонізують" Росію, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Польща та країни Балтії, за його словами, бояться Росію та свідомо її демонізують.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Взяти, наприклад, Польщу. З Польщею у нас дійсно проблеми. З Прибалтикою у нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Всі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян", - заявив прессекретар Кремля.
Пєсков додав, що таке ставлення до Росії є, на його думку, "великою помилкою".
"Тому, що з російської культури, зі взаємодії з Росією ці країни могли б почерпнути дуже багато для себе", - зазначив він.
Поживи и может быть тебе кацапы и понравятся.
Не переплутай.
Кацапи це підараси!