Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Польща та країни Балтії, за його словами, бояться Росію та свідомо її демонізують.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Взяти, наприклад, Польщу. З Польщею у нас дійсно проблеми. З Прибалтикою у нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Всі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян", - заявив прессекретар Кремля.

Пєсков додав, що таке ставлення до Росії є, на його думку, "великою помилкою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий раунд переговорів України та РФ в Абу-Дабі може відбутися наступного тижня, - Пєсков

"Тому, що з російської культури, зі взаємодії з Росією ці країни могли б почерпнути дуже багато для себе", - зазначив він.