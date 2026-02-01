Украина в январе импортировала рекордный объем электроэнергии из ЕС, - Минэнерго
В январе Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из европейских стран - 41,987 ГВт*ч.
Об этом сообщает Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
Рекордные объемы импорта
"41,987 ГВт*ч - рекордный суточный объем импорта электроэнергии, поступивший в Украину в январе. Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит", - заявили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что привлечение электроэнергии из соседних европейских стран помогает:
- сбалансировать энергосистему, которая страдает от разрушений после российских атак и сильных морозов;
- уменьшить общий дефицит и сократить объемы вынужденных отключений света.
"Такая поддержка стала возможной благодаря расширению пропускной способности: в январе лимит мощности для импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что является абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E", - добавили в Минэнерго.
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.
У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
https://kurs.if.ua/news/infografika_komu_nalezhyt_ukrainska_energetyka_11296.html/
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
Після цього фактично єдиним покупцем російської нафти та газу в Європі залишиться Угорщина. Нафту по трубопроводу «Дружба» через Україну отримує угорська компанія MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом (НПЗ) у Словаччині та найбільшим НПЗ у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - Євросоюз до цього часу робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при введенні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну.
Експерти впевнені, що й після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих постачань нафти та газу з Росії.
Разом зі шведським літаком Україна хоче отримати найдалекобійнішу ракету "повітря-повітря", яку має НАТО. Мова йде про ракету MBDA Meteor - її заявлена дальність складає понад 200 кілометрів. Це значно більше, ніж ті можливості винищувачів F-16, які сьогодні Україна має у своєму авіапарку.
