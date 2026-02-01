Украина в январе импортировала рекордный объем электроэнергии из ЕС, - Минэнерго

В январе Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из европейских стран - 41,987 ГВт*ч.

Об этом сообщает Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Рекордные объемы импорта

"41,987 ГВт*ч - рекордный суточный объем импорта электроэнергии, поступивший в Украину в январе. Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит", - заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что привлечение электроэнергии из соседних европейских стран помогает:

сбалансировать энергосистему, которая страдает от разрушений после российских атак и сильных морозов;

уменьшить общий дефицит и сократить объемы вынужденных отключений света.

"Такая поддержка стала возможной благодаря расширению пропускной способности: в январе лимит мощности для импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что является абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E", - добавили в Минэнерго.

