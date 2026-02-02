Целенаправленных ударов РФ по энергетической инфраструктуре за минувшие сутки не было, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в Украине.

Ситуация в энергосистеме

По его словам, на сегодняшний день украинские энергетики и ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу. Работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными.

селектор у Зеленського

"За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной. Были, в частности, удары по Днепровщине и в Запорожье - именно по объектам железной дороги. Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя "Укрзалізниці". Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", - подчеркнул он.

Ситуация в Киеве

Также отмечается, что в Киеве до сих пор более 200 домов без отопления - в основном, это последствия аварий. Для ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины, в общей сложности, работают более двухсот таких ремонтных бригад.

"Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Также областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи - по данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это - в сельской местности. Связь должна быть стабильной", - добавил Зеленский.

Кроме того, было отдельное поручение для "Укрэнерго" по части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением.

"Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепровщине, в Черкасской области, а также в общинах приграничья с Россией. Делается максимум, чтобы помочь людям. Спасибо всем работникам энергокомпаний, коммунальных служб, аварийных и ремонтных бригад, каждому бизнесу - всем, кто работает ради людей и помогает своей общине и всей нашей стране пройти это сложное время", - резюмирует глава государства.

+15
Ну - так - били в лоб а попали по лбу - убиті гірники не рахуються?
02.02.2026 13:02 Ответить
+15
ТА ТИ ШО!?
А ми і не помітили!
Дякуємо вам Володимир Олександровичу шо відкрили нам очи.
Шоб тобі та всім хто з тобою, повилазило дуже велокою фракцією через сраку, гнида.
02.02.2026 13:03 Ответить
+13
Спить дитина - мабуть, Країна мрій наснлася
02.02.2026 13:01 Ответить
До речи, тільки пройшла інфа о дуже високій вирогідності нанесення кацапами, на протязі 48 годин, масованного ракетного удару по Києву і ТЕЦ в багатьох областях. Сумарний залп ракет може скласти 104 одиниці. І додайте сотен п'ять а може і більше дронів.
02.02.2026 14:54 Ответить
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.

Російська VS Energy за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.
02.02.2026 15:10 Ответить
довбойоб. а на полтавщині по тец летіли дрони
02.02.2026 13:06 Ответить
да, просто були нецілеспрямовае вбивство 15 гірників що видобувають вугілля для тец.

нухотьпаржалі, двйби?
А скільки ми ще не знаємо про поранених, про знищені підприємства, шахти, цехи, ті ж автобуси і насосні станції
тобто гірників, вуглепостачальників для енергетики Зєля не вважає за людей, які стоять в основі нинішнього (хоч вже й ослабленого бандою дефективних манагерів) енерголанцюга держави..?..
ото преза та його команду мародерів-зрадників, ідіотів та дебілів, обрали на нашу голову...
Це - передоз ? Або - Володимир - ясне сонечко?
Я не зрозумів, це пряме виправдання кацапів??? 😡😡😡
Ура! З 2019 намагались побачити мір в очах *****, і от - нарешті!
Спить наш зяма, та й не чує....
Він точно дегенерат.....
Відмазує рашистів
Краще б вдарив трьома тисячами фламінго по мацкві, про які гундосив до кінця 2025 року.Не цілєспрямовано! Так просто у відповідь, а потом вибачився.
Відмазав зеленський убивць Українців - беркутню, вагнерівців!! І ****** відмаже!! Акакая разніца ???
То з к@ц@п@ми вже можна мати справу?!?
Тоді можеш знову крутити свою стару пластинку!
Та сторона... (від 2019 року до 24.02.2022року).
Росіяни також люди...(19.02.2022)
Сойтись где-то по средине...
Далі травневі свята, шашлик...
Дайте йому сєльодкі, якщо скумбріі по вісім вже нема.Краще нехай жує, ніж говорить
Так кому нужно спасибо сказать что совсем свет и отопление не вырубили? Тебе потужному, который провалил подготовку к ударам или кацапам которые не обстреливают. Последним получается? ******* чё.
Ти шо ти у них гештальт терапевт стендапер) целеспрямованих))))
