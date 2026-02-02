Целенаправленных ударов РФ по энергетической инфраструктуре за минувшие сутки не было, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в Украине.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в энергосистеме
По его словам, на сегодняшний день украинские энергетики и ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу. Работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными.
"За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной. Были, в частности, удары по Днепровщине и в Запорожье - именно по объектам железной дороги. Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя "Укрзалізниці". Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", - подчеркнул он.
Ситуация в Киеве
Также отмечается, что в Киеве до сих пор более 200 домов без отопления - в основном, это последствия аварий. Для ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины, в общей сложности, работают более двухсот таких ремонтных бригад.
"Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Также областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи - по данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это - в сельской местности. Связь должна быть стабильной", - добавил Зеленский.
Кроме того, было отдельное поручение для "Укрэнерго" по части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением.
"Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепровщине, в Черкасской области, а также в общинах приграничья с Россией. Делается максимум, чтобы помочь людям. Спасибо всем работникам энергокомпаний, коммунальных служб, аварийных и ремонтных бригад, каждому бизнесу - всем, кто работает ради людей и помогает своей общине и всей нашей стране пройти это сложное время", - резюмирует глава государства.
