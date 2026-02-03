Ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання

тес після обстрілу

У ніч проти вівторка, 3 лютого війська РФ знову атакували теплоелекстростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які наслідки нічної атаки?

За даними компанії, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", - йдеться у повідомленні.

Наслідки попередніх атак

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаються сотні будинків.

Буде контрпродуктивно намагатися перетворювати цю війну на змагання: вони вдарили по нашим енергооб'єкти - ми відповіли. Це абсолютно програшна стратегія хоча б тому, що в України немає стратегічної авіації, здатної наносити удари з поза радіусу дії ппо. Сподівання виключно на оборонну тактику теж нічим добрим не закінчиться. Війну треба переводити в стан масової різанини без правил та обмежень і переносити на російську територію.Тільки в такий асиметричний спосіб завідомо слабша сторона може протистояти сильнішій (навіть на рівних). Так діяли в'єтконговці проти США, так діяли моджахеди в Афганістані, так діють всілякі 'хамаси', 'хезболи', 'іділи' - всі вони цю аксіому давно зрозуміли. Людину в тилу знищити набагато простіше, ніж якийсь великий об'єкт. А всіляким моралістам відповім: 'Війни дійсно бувають справедливими та не справедливими, і лише це має братися до уваги. А методи досягнення цілей можуть бути які завгодно, аби вони цю ціль наближали. Україна війну не починала, у внутрішні справи Росії не лізла, а отже наша війна є справедливою. Жертва нападу не повинна перейматися чи її удар не проломить башку грабіжнику чи гвалтівнику, або чи морально бити по яйцях, бо це може перетворити нападника на імпотента.'
03.02.2026 08:47
Бо питати треба у Кличка, енергетиків і Порошенка! Ви не слухаєте Нейвеличнішого племінного бичка вождя? 😲
03.02.2026 08:54
Надо не переговоры с тварями ватными вести а делать ракеты и бомбы, желательно с ядерными зарядами..
03.02.2026 08:51
Чому ніхто не питає у Ахметова за незахищені об'єкти.
03.02.2026 08:50
Раніше Ахметова хоча б можна було критикувати, тепер *** в рот всім.
03.02.2026 09:07
Ну так глибоко не потрібно, все ж поки ядеркою рашка не б'є. А ось обкласти важливі енергооб'єкти, наприклад, бетонними блоками в 50-100 см товщиною (щось на зразок укриття над 4 блоком ЧАЕС, збудованим у 1986 р.) напевно за 4 роки можна було зробити. Стовідсоткової гарантії захисту теж не буде, але вразливість від дронів точно забезпечить та й від ракет в багатьох випадках також.
03.02.2026 09:12
Ви хоч в очі бачили ту ТЕЦ ? які бетонні блоки ?

все що давалося те захистили від не прямого влучання, але це дуже далеко від повного захисту
03.02.2026 09:17
А Ви бачили ЧАЕС? І чим вона принципово відрізняється від будь-якої ТЕЦ, крім категорійності захисту через використання ядерного реактора замість паливного чи газового котла. ТЕЦ теж складається з окремих будівель і об'єктів, які можна захищати. До речі, колись читав, що енергоблоки АЕС мають витримувати навіть падіння на них літака (в мирний час про ракети ніхто не думав).
03.02.2026 09:31
Повний захист, напевно, забезпечити не можливо. Але ступінь навіть часткового захисту визначає ступінь пошкоджень, а з цим і час, потрібний на відновлювальні роботи.
03.02.2026 09:34
"Кличко! Енергетики! Комунальники! Порошенкоооо! Чому ворожі ракети і шахеди вчергове уразили теплоелектростанції ДТЕК?" - верховний головком Зєлєнскій.
03.02.2026 08:52
03.02.2026 08:57
я думаю безкінечна війна влаштовує більшість військового керівництва
де наш Басаєв???
да теракти у москві?
це без вундервафлєй робиться, руками *****!
за що вам платять з/п???? - (це я до сбу та гур)
03.02.2026 09:01
Трамп в курсі? Бо меле про якісь добрі новини...
03.02.2026 09:14
ціна ьтрампової обіцянки не атакувати енергетику
03.02.2026 10:32
 
 