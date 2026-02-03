Ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання

У ніч проти вівторка, 3 лютого війська РФ знову атакували теплоелекстростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які наслідки нічної атаки?

За даними компанії, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", - йдеться у повідомленні.

Наслідки попередніх атак

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаються сотні будинків.

