РФ атаковала Одесскую область: критическая инфраструктура работает на генераторах

Россия нанесла массированные ракетно-дроновые удары по Одесской области. Более 50 тысяч человек временно остались без света, повреждены жилые дома и складские помещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона.

"В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - добавил Кипер.

Массированный удар 3 февраля

В ночь на 3 февраля российские оккупанты осуществили самую масштабную с начала года атаку по Украине. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

По информации компании ДТЭК, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Начальник Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

