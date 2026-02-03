РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8871 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
1 093 1

РФ атаковала Одесскую область: критическая инфраструктура работает на генераторах

Массированная атака РФ на Одесскую область: повреждены дома и инфраструктура

Россия нанесла массированные ракетно-дроновые удары по Одесской области. Более 50 тысяч человек временно остались без света, повреждены жилые дома и складские помещения.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона.

"В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - добавил Кипер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек, - Кличко

Массированный удар 3 февраля

В ночь на 3 февраля российские оккупанты осуществили самую масштабную с начала года атаку по Украине. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

По информации компании ДТЭК, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Начальник Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Днепропетровскую область: пожары и разрушенное жилье. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32515) Одесская область (4299) инфраструктура (290)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Насилу, спромоглися вже підключити генератори.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:52 Ответить
 
 