Враг ночью массированно атаковал Днепропетровскую область: пожары и разрушенное жилье

В ночь на 3 февраля враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Днепр и район

В Днепре возник пожар. Также есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, разрушены 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие.

В Слобожанской громаде Днепровского района загорелся автомобиль. Разрушено жилое здание.

Синельниковский район

Громко было и в Раздорской, Раевской громадах Синельниковского района и в самом Синельниково. Возник пожар. Разрушены инфраструктура, частное предприятие, гараж, автомобиль.

Никопольский район

По Никопольщине противник бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал Никополь, Червоногригоровскую, Покровскую, Марганецкую громады. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж.

Последствия атаки

















