Враг ночью массированно атаковал Днепропетровскую область: пожары и разрушенное жилье
В ночь на 3 февраля враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
Днепр и район
В Днепре возник пожар. Также есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, разрушены 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие.
В Слобожанской громаде Днепровского района загорелся автомобиль. Разрушено жилое здание.
Синельниковский район
Громко было и в Раздорской, Раевской громадах Синельниковского района и в самом Синельниково. Возник пожар. Разрушены инфраструктура, частное предприятие, гараж, автомобиль.
Никопольский район
По Никопольщине противник бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал Никополь, Червоногригоровскую, Покровскую, Марганецкую громады. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж.
Последствия атаки
