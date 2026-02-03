УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 899 10

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва, - ДТЕК

Світло на лівому березі Києва

Частина лівого берега Києва через масовану атаку РФ переходить на екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про які райони йдеться?

"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок, – Держпродспоживслужба

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Також читайте: Рашисти знову вдарили по вугільному підприємству на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Автор: 

Київ (20659) енергетика (3778) ДТЕК (2049) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ми вдячні за це кацапам і їх помічникам Міндічу, Арахамії, Чернишову, Умерову, Наєму, Галущенко, Лещенко, Цукерману, всім слугам нарІду в целому та шаману вуду дЕрьмаку і особисто сонцесяйному піськограю, чавунояйцевому брехуну неперевершеному крадію грош та житиів українців, косоворотьконосцю Zе тощо.
показати весь коментар
03.02.2026 09:18 Відповісти
+5
скоро виповзе Оманська Гнида підрахуй і наведе статистику
показати весь коментар
03.02.2026 09:05 Відповісти
+4
капня це гній людства
показати весь коментар
03.02.2026 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капня це гній людства
показати весь коментар
03.02.2026 08:54 Відповісти
Виродки цапські... А ще- чекаю сцянину в гундосику про "ми все закрили мільярдом ліній оборони" і таке ж про "я увідєл мір в глазах путіна на пєрєговорах". І нарід чекає світла, щоб саме оце лайно тєлємарафонне увімкнути, а без тепла, як лєдя з Європи сказала, аборигени рік-півтора готові сидіти, а слугам і так норм- звалюють потихеньку з награбованим, нащо їм тепер генератори куплять, якщо можна вілли в Іспанії
показати весь коментар
03.02.2026 09:02 Відповісти
так і на правому не працює (по графіку є)
показати весь коментар
03.02.2026 09:03 Відповісти
скоро виповзе Оманська Гнида підрахуй і наведе статистику
показати весь коментар
03.02.2026 09:05 Відповісти
А де "дзеркальна відповідь" члєнограя?🧐
показати весь коментар
03.02.2026 09:13 Відповісти
Вона в Ізраілю, дупи гріє.
показати весь коментар
03.02.2026 09:19 Відповісти
Ми вдячні за це кацапам і їх помічникам Міндічу, Арахамії, Чернишову, Умерову, Наєму, Галущенко, Лещенко, Цукерману, всім слугам нарІду в целому та шаману вуду дЕрьмаку і особисто сонцесяйному піськограю, чавунояйцевому брехуну неперевершеному крадію грош та житиів українців, косоворотьконосцю Zе тощо.
показати весь коментар
03.02.2026 09:18 Відповісти
Так з 00:00 ЕЕ немає..
показати весь коментар
03.02.2026 09:33 Відповісти
Треба Шмигалю, Кличку іншим політикам та посадовцям різного штибу (в т.ч. і у ДЕТЕК) 'більше' звітувати в публічному просторі: куди влучили, що пошкодили, хто без опалення, світла і води, скільком будинкам вже щось відновили, а скільком ні! Це що доповідь російському ворогу про ступінь ефективності його ударів і коли варто повторити? Війна це найкращий час для політичного самопіару (мені б особисто такої каденції, як останні 4 роки, цілком би вистачило, щоб після закінчення війни нікуди не балотуватися, а просто насолоджуватися життям і відпоссивати, якщо вцілію(! Ті, в кого чогось немає і так про це знають, як і ті, кого лихо повністю чи частково оминуло.
показати весь коментар
03.02.2026 10:24 Відповісти
 
 