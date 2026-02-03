Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва, - ДТЕК

Частина лівого берега Києва через масовану атаку РФ переходить на екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Про які райони йдеться?

"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

