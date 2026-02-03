Экстренные отключения введены в части левого берега Киева, - ДТЭК

Часть левого берега Киева из-за массированной атаки РФ переходит на экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

О каких районах идет речь?

"Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

