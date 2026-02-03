1 897 10

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева, - ДТЭК

Свет на левом берегу Киева

Часть левого берега Киева из-за массированной атаки РФ переходит на экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

О каких районах идет речь?

"Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Киев (26265) энергетика (3451) ДТЭК (612) отключение света (773)
Топ комментарии
+9
Ми вдячні за це кацапам і їх помічникам Міндічу, Арахамії, Чернишову, Умерову, Наєму, Галущенко, Лещенко, Цукерману, всім слугам нарІду в целому та шаману вуду дЕрьмаку і особисто сонцесяйному піськограю, чавунояйцевому брехуну неперевершеному крадію грош та житиів українців, косоворотьконосцю Zе тощо.
03.02.2026 09:18 Ответить
+5
скоро виповзе Оманська Гнида підрахуй і наведе статистику
03.02.2026 09:05 Ответить
+4
капня це гній людства
03.02.2026 08:54 Ответить
Виродки цапські... А ще- чекаю сцянину в гундосику про "ми все закрили мільярдом ліній оборони" і таке ж про "я увідєл мір в глазах путіна на пєрєговорах". І нарід чекає світла, щоб саме оце лайно тєлємарафонне увімкнути, а без тепла, як лєдя з Європи сказала, аборигени рік-півтора готові сидіти, а слугам і так норм- звалюють потихеньку з награбованим, нащо їм тепер генератори куплять, якщо можна вілли в Іспанії
03.02.2026 09:02 Ответить
так і на правому не працює (по графіку є)
03.02.2026 09:03 Ответить
А де "дзеркальна відповідь" члєнограя?🧐
03.02.2026 09:13 Ответить
Вона в Ізраілю, дупи гріє.
03.02.2026 09:19 Ответить
Так з 00:00 ЕЕ немає..
03.02.2026 09:33 Ответить
Треба Шмигалю, Кличку іншим політикам та посадовцям різного штибу (в т.ч. і у ДЕТЕК) 'більше' звітувати в публічному просторі: куди влучили, що пошкодили, хто без опалення, світла і води, скільком будинкам вже щось відновили, а скільком ні! Це що доповідь російському ворогу про ступінь ефективності його ударів і коли варто повторити? Війна це найкращий час для політичного самопіару (мені б особисто такої каденції, як останні 4 роки, цілком би вистачило, щоб після закінчення війни нікуди не балотуватися, а просто насолоджуватися життям і відпоссивати, якщо вцілію(! Ті, в кого чогось немає і так про це знають, як і ті, кого лихо повністю чи частково оминуло.
03.02.2026 10:24 Ответить
 
 