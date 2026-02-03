Экстренные отключения введены в части левого берега Киева, - ДТЭК
Часть левого берега Киева из-за массированной атаки РФ переходит на экстренные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
О каких районах идет речь?
"Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
