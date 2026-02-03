Враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры
Винницкая область сегодня, 3 февраля, оказалась под массированной вражеской атакой.
Об этом сообщила в Facebook начальник ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По данным ОГА, есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Проводится тушение пожаров", - говорится в сообщении.
Есть отключение электроэнергии
В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Все службы работают на местах.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
