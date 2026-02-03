Ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури

Вінниччина сьогодні, 3 лютого, опинилася під масованою ворожою атакою.

Про це повідомила у фейсбуку начальниця ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наслідки?

За даними ОВА, є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури.

"Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог спрямував ракету "Циркон" на енергетичний об’єкт на Вінниччині, - Ігнат

Є знеструмлення

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Усі служби працюють на місцях.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також читайте: Рашисти знову вдарили по вугільному підприємству на Дніпропетровщині, - ДТЕК