УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
2 030 1

Ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури

ракета над Вінниччиною

Вінниччина сьогодні, 3 лютого, опинилася під масованою ворожою атакою.

Про це повідомила у фейсбуку начальниця ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наслідки?

За даними ОВА, є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури.

"Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог спрямував ракету "Циркон" на енергетичний об’єкт на Вінниччині, - Ігнат

Є знеструмлення

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Усі служби працюють на місцях.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також читайте: Рашисти знову вдарили по вугільному підприємству на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Автор: 

Вінницька область (1160) енергетика (3778) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось і трампівське перимиря ,ніколи не вір кацапу ,це варвари, це вбивці.
показати весь коментар
03.02.2026 08:58 Відповісти
 
 