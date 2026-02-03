Ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури
Вінниччина сьогодні, 3 лютого, опинилася під масованою ворожою атакою.
Про це повідомила у фейсбуку начальниця ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За даними ОВА, є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури.
"Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.
Є знеструмлення
Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Усі служби працюють на місцях.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
Володимир Омельянов
03.02.2026 08:58
