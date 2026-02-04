Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений, - ДТЭК
Энергетики вернули свет для 100 000 семей после обстрелов Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Какие графики действуют?
Как отмечается, левый берег возвращается к временным графикам отключений.
"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Alex Hood
04.02.2026 10:45
Віктор Кравчук
04.02.2026 12:17
