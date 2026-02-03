РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре, - Шмыгаль

Ночью 3 февраля под ударом РФ были восемь областей Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Попытка зимнего геноцида

Как отмечается, нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

"Цели — не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25 °C! Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, осуществленных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!" - подчеркнул министр.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" -- Правильно! Потужно і незламно покарати їх фламіндічами, асфальтом, вовиною тисячею та двушками на маскву!
03.02.2026 09:21 Ответить
Гроші с3.14здили, але ви тримайтеся...
03.02.2026 09:24 Ответить
Ще залишилися, уті упороті, які не вірили у голодомор ?
Ну, як вам холодомор від рашістів ? Клацаєте зубами ?
03.02.2026 09:24 Ответить
Яких вам іще "має бути" не вистачає?
03.02.2026 09:39 Ответить
З твердженням Шмигаля, що 'кожний росіянин, причетний..., має бути покараний', цілком згодний. За одним уточненням: що цим 'кожним причетним' по суті є всі ті росіяни, які підтримують кремлівську злочинну владу, голосують за неї, не намагаються її скинути, не протестують, сумлінно платять податки, чим економічно забезпечують її функціонування. І ще, вимога покарання має перестати бути просто риторичною фігурою мови, а перейти в площину дійсно реалізації.
03.02.2026 09:24 Ответить
А пам'ятаєш як один потужний гуморист шуткував,сіньор-голодомор?Тягав по сцені поламаний велосипед-Україна.
03.02.2026 10:25 Ответить
Чуєте шум та гудіння? То фламінги масово злітають, щоб покарати кацапню. Бубачка зі сльозами на очах махає хустинкою в дорогу.
03.02.2026 09:37 Ответить
тільки летять воні в ізраель к миндичу та цукенбергу...
03.02.2026 09:46 Ответить
Думали Фламінго на мацкву полетять а виявилось півні у Ізраїль полетіли....
03.02.2026 12:57 Ответить
дякую дякую...але нам про це вже розповів вошдь племени
03.02.2026 09:44 Ответить
Раша діє на різних фронтах. Ось що вони масово розповсюджують у Польщі. Цинізм зашкалює.
03.02.2026 09:46 Ответить
На жаль не можу викласти фото однорічного малого моїх родичів, якій бігає голий по квартирі у Варшаві, коли за вікном -19...
03.02.2026 10:11 Ответить
"Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" Міністру правильно було б сказати: не має бути покараний, а буде покараний.
03.02.2026 12:26 Ответить
Друг трампа валодья-х7йло в черговий раз "попісяв трампу на обличчя"..... чи так було й задумано?
03.02.2026 12:55 Ответить
 
 