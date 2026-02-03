3 625 17

РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі, - Шмигаль

зникло опалення після обстрілу

Вночі 3 лютого під ударом РФ перебували вісім областей України.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Спроба зимового геноциду

Як зазначається, завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

"Цілі - не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" - наголосив міністр.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюються 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

"Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" -- Правильно! Потужно і незламно покарати їх фламіндічами, асфальтом, вовиною тисячею та двушками на маскву!
03.02.2026 09:21 Відповісти
Гроші с3.14здили, але ви тримайтеся...
03.02.2026 09:24 Відповісти
Ще залишилися, уті упороті, які не вірили у голодомор ?
Ну, як вам холодомор від рашістів ? Клацаєте зубами ?
03.02.2026 09:24 Відповісти
Яких вам іще "має бути" не вистачає?
03.02.2026 09:39 Відповісти
З твердженням Шмигаля, що 'кожний росіянин, причетний..., має бути покараний', цілком згодний. За одним уточненням: що цим 'кожним причетним' по суті є всі ті росіяни, які підтримують кремлівську злочинну владу, голосують за неї, не намагаються її скинути, не протестують, сумлінно платять податки, чим економічно забезпечують її функціонування. І ще, вимога покарання має перестати бути просто риторичною фігурою мови, а перейти в площину дійсно реалізації.
03.02.2026 09:24 Відповісти
зельоні підрахуї
03.02.2026 09:24 Відповісти
А пам'ятаєш як один потужний гуморист шуткував,сіньор-голодомор?Тягав по сцені поламаний велосипед-Україна.
03.02.2026 10:25 Відповісти
Чуєте шум та гудіння? То фламінги масово злітають, щоб покарати кацапню. Бубачка зі сльозами на очах махає хустинкою в дорогу.
03.02.2026 09:37 Відповісти
тільки летять воні в ізраель к миндичу та цукенбергу...
03.02.2026 09:46 Відповісти
Думали Фламінго на мацкву полетять а виявилось півні у Ізраїль полетіли....
03.02.2026 12:57 Відповісти
дякую дякую...але нам про це вже розповів вошдь племени
03.02.2026 09:44 Відповісти
Раша діє на різних фронтах. Ось що вони масово розповсюджують у Польщі. Цинізм зашкалює.
03.02.2026 09:46 Відповісти
На жаль не можу викласти фото однорічного малого моїх родичів, якій бігає голий по квартирі у Варшаві, коли за вікном -19...
03.02.2026 10:11 Відповісти
"Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" Міністру правильно було б сказати: не має бути покараний, а буде покараний.
03.02.2026 12:26 Відповісти
Друг трампа валодья-х7йло в черговий раз "попісяв трампу на обличчя"..... чи так було й задумано?
03.02.2026 12:55 Відповісти
 
 