6 637 24

Ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, - ДТЭК

Ночью 3 февраля РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

"Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области. Тысячи людей остались без света", - говорится в сообщении.

Есть отключения электроэнергии

Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега - в частности Днепровский и Дарницкий районы - вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится!", - добавили в компании.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Топ комментарии
+27
А в цей час був найпотужніший удар двушками по москві!!! Ми теж бьемо!
03.02.2026 12:50 Ответить
+17
І треба не забути подякувати Трампу, що дав пуйлу можливість пропіаритися і накопити побільше ракет і дронів !
03.02.2026 13:03 Ответить
+15
Дякуему США і йихнему ********* на всю голову *********** який вивісив фото разом з вбивцей на почетному місті разом з ****** зовсім не соромлячись показати світу що вони вбивці заодно. У Ірані теж за завданням ***** підбурив народ щоб саму активну прогресивну частину населення знищив другий кровавий диктатор Хамейні який допомагае ***** у знищені України. Ярко висвітилась трійка кровавих вбиць Трамп, Путін, Хамейні.
03.02.2026 13:07 Ответить
03.02.2026 12:50 Ответить
А ще нафта по Дружбі качається, як завжди, до Орбана та Фіцо , бо це святе для ЗЕвлади ... топ-менеджери угорського ОТПбанку, що успішно працює в ЗЕ-Україні, знають більше про рахунки зацікавлених ЗЕпосадовців.
03.02.2026 14:29 Ответить
Зато у нас очень четкая градация по отключения. Графики, временные графики, экстренные отключения, блэкаут. Все очень грамотно организовано. Все для людей.
03.02.2026 13:01 Ответить
Ще аварійні відключення.
03.02.2026 13:04 Ответить
На мокшандії зі всіх прасок ор стоїть - що вони нанесли "удар вазмєздія" по нашому ВПК та енергетичним об'їктам, що забезпечують це ВПК..і наголошують, що ми бьємо тільки по цивільним об'єктам..а вони ні..

Знову білі кокошники нап'яли, тварюки..
03.02.2026 13:03 Ответить
03.02.2026 13:03 Ответить
а Трамп тут причому, що пуйлу заважало накопичувати шлюхеди і ракети? пуйло само вирішує коли стріляти.
03.02.2026 13:51 Ответить
А може треба бити у відповідь ракетами, а не звинувачувати інших у своїй не компетентності?
03.02.2026 13:53 Ответить
ось поки є такі ******* (хтось же лайкнув), змін на краще буде

Трамп - звичайно, безпринципний барига, але він - за океаном і чітко сказав, де бачив цю війну

а ось зелене гімно - у вас поряд з 2019 року краде гроші і навіть частково засилає їх на мацкву

воно вам не муляє?
03.02.2026 14:10 Ответить
Сподіваюсь ніхто ні на які
03.02.2026 13:03 Ответить
03.02.2026 13:07 Ответить
Дякуй нелоху за двушечки на москву
03.02.2026 14:16 Ответить
Знову трумпа наїьали.
03.02.2026 13:11 Ответить
а те, що пдорас ахмєтов потужно заробляє роками на енергетиці, яку він вкрав у країни-дтек мовчить.
03.02.2026 13:11 Ответить
Ще США ніхто так не опускав як рудий трампон
03.02.2026 13:12 Ответить
Очень хочется спокойно разобраться, без хайпа, с деятельностью компании "Fire Point",и в частности про массовые поставки дальнобойных ракет к концу 2025 года. ДБР, НАБУ, САП, Генпрокуратура, Комитеты ВР, Главнокомандующий - Вам слово
03.02.2026 13:16 Ответить
Это тот случай когда ожидание полного пи.....ца страшнее чем он сам. Когда грохнется, все будем принимать кардинальные решения. А ща на измене болтаемся в ожидании
03.02.2026 13:24 Ответить
ну зеленський десь порозмовляв і досяг якихось домовленностей. На цьому все. Розходьтеся.
03.02.2026 13:42 Ответить
Дивно, що з трьох найпопулярніших коментів у двох міститься "подяка" Трампу.
Може, подякуєте своєму лідору за потужну підготовку країни до кацапських атак та
за такуж ж потужну відповідь агресору на кожну атаку?
А також, може, згадаєте, що за грудень та січень на склади лягло(?) біля 400 ракет Фламінго, як і обіцяв найвеличніший? Справа лише за тим, щоб їх запустити!
Чи не на часі?
03.02.2026 14:35 Ответить
Так Зе казав шо перемир*я з 1 -го лютого, кому вірить?
03.02.2026 14:40 Ответить
 
 