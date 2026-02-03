Ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, - ДТЭК

Ночью 3 февраля РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

"Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области. Тысячи людей остались без света", - говорится в сообщении.

Есть отключения электроэнергии

Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега - в частности Днепровский и Дарницкий районы - вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится!", - добавили в компании.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

