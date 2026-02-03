Ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, - ДТЭК
Ночью 3 февраля РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Куда прицелился враг?
Как отмечается, под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.
Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.
"Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области. Тысячи людей остались без света", - говорится в сообщении.
Есть отключения электроэнергии
Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега - в частности Днепровский и Дарницкий районы - вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.
"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится!", - добавили в компании.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Знову білі кокошники нап'яли, тварюки..
Трамп - звичайно, безпринципний барига, але він - за океаном і чітко сказав, де бачив цю війну
а ось зелене гімно - у вас поряд з 2019 року краде гроші і навіть частково засилає їх на мацкву
воно вам не муляє?
Може, подякуєте своєму лідору за потужну підготовку країни до кацапських атак та
за такуж ж потужну відповідь агресору на кожну атаку?
А також, може, згадаєте, що за грудень та січень на склади лягло(?) біля 400 ракет Фламінго, як і обіцяв найвеличніший? Справа лише за тим, щоб їх запустити!
Чи не на часі?