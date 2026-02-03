РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9175 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 135 7

Матернова об атаках России: тепло и электроэнергия под прицелом. Украина проявляет невероятную стойкость

Ночные атаки РФ и стойкость Украины – мнение посла ЕС

Россия использует зиму как оружие, нанося удары по мирным городам и критической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова в своем посте на Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За ночь Россия атаковала Киев, Харьков, Одессу и еще пять областей. Удары были намеренно направлены на источники тепла и электроэнергии, а также мирных жителей", - говорится в сообщении.

Матернова заявила, что РФ направляла свои удары именно по источникам тепла, электроэнергии и мирному населению. И добавила, что ночью спала в ванной комнате.

"Атака была еще одной масштабной комбинированной, включая 450 дронов и 70 баллистических и крылатых ракет. Киев подвергся многочисленным ударам по городу, повредив жилые дома, детский сад и сооружения, которые производят По словам мэра Кличко, 1170 дополнительных многоэтажных жилых домов остались без отопления и электроснабжения посреди зимы во время морозов", – отметила посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова об ударах РФ: "Это так выглядит перемирие?"

Также Матернова процитировала заявление мэра Харькова Игоря Терехова и рассказала, что в городе отключают отопление в 820 многоэтажках, чтобы избежать обморожения труб.

Несмотря на все это, посол ЕС выразила свое восхищение тем, как Украина противостоит врагу.

"Зимние температуры используют как оружие. Тепло и электроэнергия как цели. Каждую ночь думаю о тысячах людей, которые дрожат в своих домах. Зима еще не закончилась, как и российские атаки", – отметила Матернова.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня россияне применили очень-очень много баллистики, - Игнат

Автор: 

обстрел (32515) Матернова Катарина (111)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Гарно терпите. Продовжуйте терпіти в тому ж дусі." - сказала б Матернова, якби говорила те, що думала.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:45 Ответить
Але гірша шо вони таке не думають, а забезпечують своїми діями. І фінансами.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:25 Ответить
А де Фламінги? Де відповіді на російські удари? Навіщо тепер взагалі їхати на якійсь переговори, де об Україну будуть витирати ноги? Зеленський потужно здувся і хоче якось непомітно підпписати каппітуляцію, щоб мати час звідси звалити
показать весь комментарий
03.02.2026 11:56 Ответить
Незламність, потужність... понятное дело. Как там дела кнфискацией активов и арестом теневого флота? Хотя кто такое уже помнит.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:11 Ответить
Нехай Україна відкриє кордони і Европа на власні очі побачить таку стійкість України. Вже нудить від цього пафосу пустих слів.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:15 Ответить
Ці всі подібні слова,стають гидкими вже.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:40 Ответить
це очно посол? бо на вигляд як бомжиха
показать весь комментарий
03.02.2026 12:56 Ответить
 
 