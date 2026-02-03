Матернова об атаках России: тепло и электроэнергия под прицелом. Украина проявляет невероятную стойкость
Россия использует зиму как оружие, нанося удары по мирным городам и критической инфраструктуре Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова в своем посте на Facebook.
"За ночь Россия атаковала Киев, Харьков, Одессу и еще пять областей. Удары были намеренно направлены на источники тепла и электроэнергии, а также мирных жителей", - говорится в сообщении.
Матернова заявила, что РФ направляла свои удары именно по источникам тепла, электроэнергии и мирному населению. И добавила, что ночью спала в ванной комнате.
"Атака была еще одной масштабной комбинированной, включая 450 дронов и 70 баллистических и крылатых ракет. Киев подвергся многочисленным ударам по городу, повредив жилые дома, детский сад и сооружения, которые производят По словам мэра Кличко, 1170 дополнительных многоэтажных жилых домов остались без отопления и электроснабжения посреди зимы во время морозов", – отметила посол.
Также Матернова процитировала заявление мэра Харькова Игоря Терехова и рассказала, что в городе отключают отопление в 820 многоэтажках, чтобы избежать обморожения труб.
Несмотря на все это, посол ЕС выразила свое восхищение тем, как Украина противостоит врагу.
"Зимние температуры используют как оружие. Тепло и электроэнергия как цели. Каждую ночь думаю о тысячах людей, которые дрожат в своих домах. Зима еще не закончилась, как и российские атаки", – отметила Матернова.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
