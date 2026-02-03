Сегодня россияне применили очень-очень много баллистики, - Игнат

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 3 февраля 2026 года российские войска применили очень много баллистических ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Массированный удар, 521 средство воздушного нападения противника. Очень-очень много баллистики на этот раз, ракет, атакующих по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38.

Это большой показатель с учетом баллистики. Потому что крылатых ракет было всего 28, из них 20 было сбито", - отметил Игнат.

Относительно 6 ракет информация уточняется, пока нет данных о попаданиях. Вероятно, они не долетели до цели.

Читайте также: РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре, - Шмыгаль

Изменение тактики

По словам Игната, если раньше оккупанты больше применяли крылатые ракеты, в частности "Калибр", "Х-101" или баллистические "Искандер-М", то сегодня все больше появляется ракет Х-22/Х-32, "Циркон", вероятно "Оникс".

Читайте: Более 70 ракет и 450 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 450 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует "Циркон" и "Орешник" для демонстрации силы, а не массированных атак по Украине, - Игнат