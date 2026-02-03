Сегодня россияне применили очень-очень много баллистики, - Игнат
Во время массированной атаки по Украине в ночь на 3 февраля 2026 года российские войска применили очень много баллистических ракет.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Массированный удар, 521 средство воздушного нападения противника. Очень-очень много баллистики на этот раз, ракет, атакующих по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38.
Это большой показатель с учетом баллистики. Потому что крылатых ракет было всего 28, из них 20 было сбито", - отметил Игнат.
Относительно 6 ракет информация уточняется, пока нет данных о попаданиях. Вероятно, они не долетели до цели.
Изменение тактики
По словам Игната, если раньше оккупанты больше применяли крылатые ракеты, в частности "Калибр", "Х-101" или баллистические "Искандер-М", то сегодня все больше появляется ракет Х-22/Х-32, "Циркон", вероятно "Оникс".
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Як і ми - то довгими нептунами, то чагарником, то фламінгами.
