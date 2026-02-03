Сегодня россияне применили очень-очень много баллистики, - Игнат

Особенности атаки 3 февраля 2026 года: что известно?

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 3 февраля 2026 года российские войска применили очень много баллистических ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Массированный удар, 521 средство воздушного нападения противника. Очень-очень много баллистики на этот раз, ракет, атакующих по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38. 

Это большой показатель с учетом баллистики. Потому что крылатых ракет было всего 28, из них 20 было сбито", - отметил Игнат.

Относительно 6 ракет информация уточняется, пока нет данных о попаданиях. Вероятно, они не долетели до цели.

Изменение тактики

По словам Игната, если раньше оккупанты больше применяли крылатые ракеты, в частности "Калибр", "Х-101" или баллистические "Искандер-М", то сегодня все больше появляется ракет Х-22/Х-32, "Циркон", вероятно "Оникс".

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Тим часом дуже -дуже багато "фламінгів"...на офшорних рахунках міндіча і шугармена. Ну і "двушєчка на масквє".
Треба було ще одне "дуже" додати, для загрозливості.
і що ми не просто збивали, а збивали "потужно"
І після слова"багато" треба обов'язково "потужної"
"наші люди" збивали ракети "потужно". "дякую кожному і кожній"
Чого наклепали - тим і гатять. Наклепають калібрів - будуть лупити калібрами.
Як і ми - то довгими нептунами, то чагарником, то фламінгами.
Де наша балістика?
в Ізраїлі - гроші вкрадені евреями якиї прикривали евреї бо укри всюди вибрали одних евреїв
все-таки правильніше буде написати, що євреї знову розвели укрів, як це було не раз і не два, і не тільки з украми!
жиди - спеціалісти світового рівня по розводу лохів.
Судячи з результату виборів у 2019, у них в Україні взагалі лохоферма.
Бо хтось накопичував зброю, а хтось активно шукав на кого звалити власні злочини, та звітував скільки відновили другі.
А після цього їхати завтра в Абу-Дабі доцільно? На мою думку, ні. Хіба, щоб зробити публічний демарш на відкритій для преси частині перемовин: 'Ми не вважаємо за можливе сидіти за одним столом з терористами і про щось з ними домовлятися після того, як вони лише посилюють атаки на наше цивільне населення. Тому ми їдемо, а наша відповідь буде на полі бою, і Україна знімає з себе всі обмеження гуманітарного характеру щодо відплатних ударів'.
А в цей час "дуже дуже дуже багато двушок обстрілюють москву
Зрадники та злодії при владі, де наша балістика?
А наша балістика в надійних руках штілєрмана та компанії. Скоро полетять на кацапські міста тисячі FP7 та FP9, наводячи жах на місцеве ППО та військово-політичне керівництво.
результатом багаторазових переговорів США.3,14дерації і "зелених" Сьогодні росіяни застосували дуже-дуже багато балістики, для атаки по Україні...
У відповідь на обстріли, Україна не бье ні чим абсолютно по тій же москві, я думаю є якась домовленість між гш України і гш рашки (типо ми будемо вас обстрілювати а ви нас - ні, ну обидві сторони і погодилися, другого пояснення я не бачу)
