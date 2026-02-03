Сьогодні росіяни застосували дуже-дуже багато балістики, - Ігнат

Особливості атаки 3 лютого 2026 року: що відомо?

Під час масованої атаки по Україні в ніч на 3 лютого 2026 року російські війська застосували дуже багато балістичних ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Масовавний удар, 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже-дуже багато балістики цього разу, ракет, що атакують по балістичній траєкторії. Саме тому з понад 70 ракет збито/перехоплено лише 38. 

Це великий показник з урахуванням балістики. Тому що крилатих ракет було всього 28, із них 20 було збито", - зазначив Ігнат.

Щодо 6 ракет наразі інформація уточнюється, поки немає даних щодо влучань. Ймовірно, вони не долетіли до цілі.

Зміна тактики

За словами Ігната, якщо раніше окупанти більше застосовували крилаті ракети, зокрема "Калібр", "Х-101", або балістичні "Іскандер-М", то сьогодні дедалі більше з'являється ракет Х-22/Х-32, "Циркон", ймовірно "Онікс".

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+17
Тим часом дуже -дуже багато "фламінгів"...на офшорних рахунках міндіча і шугармена. Ну і "двушєчка на масквє".
показати весь коментар
03.02.2026 11:09 Відповісти
+10
Треба було ще одне "дуже" додати, для загрозливості.
показати весь коментар
03.02.2026 10:59 Відповісти
+10
і що ми не просто збивали, а збивали "потужно"
показати весь коментар
03.02.2026 11:04 Відповісти
І після слова"багато" треба обов'язково "потужної"
показати весь коментар
03.02.2026 11:06 Відповісти
"наші люди" збивали ракети "потужно". "дякую кожному і кожній"
показати весь коментар
03.02.2026 11:05 Відповісти
Чого наклепали - тим і гатять. Наклепають калібрів - будуть лупити калібрами.
Як і ми - то довгими нептунами, то чагарником, то фламінгами.
показати весь коментар
03.02.2026 11:05 Відповісти
Де наша балістика?
показати весь коментар
03.02.2026 11:10 Відповісти
Бо хтось накопичував зброю, а хтось активно шукав на кого звалити власні злочини, та звітував скільки відновили другі.
показати весь коментар
03.02.2026 11:12 Відповісти
А після цього їхати завтра в Абу-Дабі доцільно? На мою думку, ні. Хіба, щоб зробити публічний демарш на відкритій для преси частині перемовин: 'Ми не вважаємо за можливе сидіти за одним столом з терористами і про щось з ними домовлятися після того, як вони лише посилюють атаки на наше цивільне населення. Тому ми їдемо, а наша відповідь буде на полі бою, і Україна знімає з себе всі обмеження гуманітарного характеру щодо відплатних ударів'.
показати весь коментар
03.02.2026 11:14 Відповісти
А в цей час "дуже дуже дуже багато двушок обстрілюють москву
показати весь коментар
03.02.2026 11:23 Відповісти
Зрадники та злодії при владі, де наша балістика?
показати весь коментар
03.02.2026 11:25 Відповісти
А наша балістика в надійних руках штілєрмана та компанії. Скоро полетять на кацапські міста тисячі FP7 та FP9, наводячи жах на місцеве ППО та військово-політичне керівництво.
показати весь коментар
03.02.2026 11:27 Відповісти
результатом багаторазових переговорів США.3,14дерації і "зелених" Сьогодні росіяни застосували дуже-дуже багато балістики, для атаки по Україні...
показати весь коментар
03.02.2026 11:40 Відповісти
У відповідь на обстріли, Україна не бье ні чим абсолютно по тій же москві, я думаю є якась домовленість між гш України і гш рашки (типо ми будемо вас обстрілювати а ви нас - ні, ну обидві сторони і погодилися, другого пояснення я не бачу)
показати весь коментар
03.02.2026 12:02 Відповісти
 
 