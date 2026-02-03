Сьогодні росіяни застосували дуже-дуже багато балістики, - Ігнат

Під час масованої атаки по Україні в ніч на 3 лютого 2026 року російські війська застосували дуже багато балістичних ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Масовавний удар, 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже-дуже багато балістики цього разу, ракет, що атакують по балістичній траєкторії. Саме тому з понад 70 ракет збито/перехоплено лише 38.

Це великий показник з урахуванням балістики. Тому що крилатих ракет було всього 28, із них 20 було збито", - зазначив Ігнат.

Щодо 6 ракет наразі інформація уточнюється, поки немає даних щодо влучань. Ймовірно, вони не долетіли до цілі.

Зміна тактики

За словами Ігната, якщо раніше окупанти більше застосовували крилаті ракети, зокрема "Калібр", "Х-101", або балістичні "Іскандер-М", то сьогодні дедалі більше з'являється ракет Х-22/Х-32, "Циркон", ймовірно "Онікс".

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

