Понад 70 ракет та 450 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 450 цілей

Масований удар 3 лютого: чим атакували рашисти?

Російські окупанти в ніч на 3 лютого здійснили комбінований удар по Україні ракетами та безпілотниками різних типів.

Чим били росіяни?

Так, загарбники випустили по Україні:

  • 4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);
  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);
  • 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф);
  • 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей - 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

  • 4 ракети "Циркон"/"Онікс";
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
  • 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";
  • 412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Наразі ворожі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Що у відповідь ? У бєлгороді, орлі, курську, брянську... від -25 морозу!
Другого шансу заморозити мразоту скоро не буде...
03.02.2026 10:14 Відповісти
***** насрать на белгородорлокурски! В первую очередь по Масквабаду!!!
03.02.2026 10:18 Відповісти
Як завжди відповіді немає ,рашиські злочинці безкарно знищують Україну і ні тобі позовів в міжнародні судди ,ні знищення колоборантів ,військових злочинців і пропагандонів ,повна бездіяльність ген .прокурора і міністерства юстиції,лише пусті розмови про якісь перемовини ні про що ,на догоду Трампа.
03.02.2026 10:23 Відповісти
Страша ніч. Дякуємо військовим та комунальним працівникам!
03.02.2026 11:10 Відповісти
Що таке понад? Вже рахувати розучилися.
03.02.2026 11:27 Відповісти
 
 