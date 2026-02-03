Понад 70 ракет та 450 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 450 цілей

Російські окупанти в ніч на 3 лютого здійснили комбінований удар по Україні ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим били росіяни?

Так, загарбники випустили по Україні:

4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);

7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);

28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф);

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей - 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Наразі ворожі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

