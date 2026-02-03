3 878 6
Понад 70 ракет та 450 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 450 цілей
Російські окупанти в ніч на 3 лютого здійснили комбінований удар по Україні ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим били росіяни?
Так, загарбники випустили по Україні:
- 4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);
- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);
- 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф);
- 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди".
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей - 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:
- 4 ракети "Циркон"/"Онікс";
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
- 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";
- 412 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.
Наразі ворожі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Другого шансу заморозити мразоту скоро не буде...