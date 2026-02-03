УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9680 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по енергетиці
2 445 22

Ворог застосував понад 70 ракет і 450 ударних дронів для прицільного удару по об’єктах енергетики, - Зеленський

Триває ліквідація наслідків російського удару в регіонах України. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами - більш ніж 70 і 450 ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

За його словами, ппід ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури.

"У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби", - уточнив глава держави.

Також читайте: Масована атака на Сумщину: ворог бив по житлових кварталах. ФОТО

Тиск на РФ

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя - наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам", - наголошує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА

Автор: 

Зеленський Володимир (27723) обстріл (33857) ракети (4399) енергетика (3774) дрони (8076)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
вован а де потужна відповідь та блекаут у мацкві тисячами фламинго....а розумію вони разом з миндичем в ізраель полетіли...
показати весь коментар
03.02.2026 09:43 Відповісти
+11
Вова- ПНХ. Вместе с Плешивым тёзкой
показати весь коментар
03.02.2026 09:49 Відповісти
+11
Дочекались потужного гундосу? Ось і вся відповідь кацапні...🤮🤮🤮
показати весь коментар
03.02.2026 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вован а де потужна відповідь та блекаут у мацкві тисячами фламинго....а розумію вони разом з миндичем в ізраель полетіли...
показати весь коментар
03.02.2026 09:43 Відповісти
Якось наткнувся на інтерв'ю розробника Фламінгів Мосійчучці. Так він казав що велика проблема це відсутність точної карти росії, зокрема місцезнаходження рекламних щитів які ну дуже заважають польоту Фламінгів. Виявляється вони так низенько літають що навіть у рекламні щити можуть врізатися . От як український моссад попідриває усі рекламні щити на рашці ось тоді їм і буде кінец.
показати весь коментар
03.02.2026 10:16 Відповісти
Радіє? - от нах ця інфа - якби сказав - шо летіло збили і відправили 100 ракет на москву
показати весь коментар
03.02.2026 09:47 Відповісти
росії вірити неможна. Це доведено сторіччями. Особливо останній час показав це. А якщо їй вірити неможна, то і сенс в будь-яких перемовинах з нею втрачаються. В такому випадку чому всі наполягають на примусі Росії до переговорів? Єдине до чого її треба примушувати -це те, щоб вона забралася геть з України.
показати весь коментар
03.02.2026 09:48 Відповісти
Вова- ПНХ. Вместе с Плешивым тёзкой
показати весь коментар
03.02.2026 09:49 Відповісти
Підрахуй ху@в....
показати весь коментар
03.02.2026 09:49 Відповісти
Добре хоч сонце зійшло, дякувати лідору.
показати весь коментар
03.02.2026 09:49 Відповісти
Дочекались потужного гундосу? Ось і вся відповідь кацапні...🤮🤮🤮
показати весь коментар
03.02.2026 09:51 Відповісти
ХТОСЬ навмисно саботує оборону від #Шахедів:
Топ-виробникам перехоплювачів скасовували критичний статус і кидали в розшук! 😡 Це зрада в чистому вигляді!
Вдалося викрити й виправити, але скільки ще таких "щурів" ховається в кожній сфері?

Слова @SofiaFedyna: «Хтось активно саботує»
https://x.com/vinn_es/status/2018354977924636890?s=20
показати весь коментар
03.02.2026 09:52 Відповісти
Ось це так зване "перемиря",а де відповідь,де операції СБУ і ГУР ? за що українському народу така влада корупціонерів і невігласів ?
показати весь коментар
03.02.2026 09:52 Відповісти
Не для того Малюка зняли, щоб була відповідь, а якраз навпааки...🤬
показати весь коментар
03.02.2026 09:59 Відповісти
Як це за що? За мудрий вибір 2019, це ж капец просто - взяти дурня зі сцени, чотириразового ухилянта який навіть сільрадою ніколи не керував та навіть в армії не служив і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.
А до цього був мудрий вибір Януковича який навіть двох слів зв'язати не може.
А двічі обраний червоний діректор?
А комуняцький нездара Кравчук замість патріота Чорновола?
За "моя хата скраю".
За те що нічому не вчиться, висновків не робить, помилки не визнає та навіть не намагається їх виправляти.
За неспроможність створити суспільство.
І ще ціла купа "за що".
От і маємо що маємо. І буде тільки гірше.
показати весь коментар
03.02.2026 10:11 Відповісти
Потужний новинний диктор виліз. Та хоч би голос був підходящий, ще й виглядає як бомж. Лідор як раз для мудрого народу.
показати весь коментар
03.02.2026 09:53 Відповісти
Потужно-незламний гундосий павіан ознайомив українців із останніми новинами дня
показати весь коментар
03.02.2026 09:57 Відповісти
Звіт по результатам його діяльності.
показати весь коментар
03.02.2026 10:01 Відповісти
Впорався зі своєю статистикою! Навіть легше стало, після тригодинного нічного кошмару.
показати весь коментар
03.02.2026 10:03 Відповісти
То таки ворог, а не Кличко, чи Порошенко знищують енергетику? 😲 Чи може кажучи "ворог" він має власне на увазі їх?
показати весь коментар
03.02.2026 10:04 Відповісти
З відповіддю щось йде не так. Багато було слів про ракети та на виході - потужне нічого. Ні Фламінго, ні Сапсанів, ні Нептунів... Це підіймало б дух українців, якби реально рашисти здрігались від гулу наших ракет але тиша.
показати весь коментар
03.02.2026 10:06 Відповісти
Покидьок говнокомандуюючий зайнятий переговорами і здачою все більше і більше територій ворогу. ********, де наші ракети???
показати весь коментар
03.02.2026 10:27 Відповісти
Асфальтом по них Володя, асфальтом!!!
показати весь коментар
03.02.2026 10:27 Відповісти
Асфальт уже тоже сходит со снегом и льдом. Так что тоже не вариант. Ни асфальиа ни ракет.
показати весь коментар
03.02.2026 11:28 Відповісти
Зеленскій вже дав доручення збивати всі ракети?
показати весь коментар
03.02.2026 10:41 Відповісти
 
 