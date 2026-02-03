Враг применил более 70 ракет и 450 ударных дронов для прицельного удара по объектам энергетики, - Зеленский
Продолжается ликвидация последствий российского удара в регионах Украины. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами - более 70 и 450 ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Куда прицелился враг?
По его словам, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области. На данный момент известно, что девять человек получили ранения в результате атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры.
"В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад. Везде, где это возможно, привлечены необходимые службы", - уточнил глава государства.
Давление на РФ
"Использовать самые холодные дни зимы для террора против людей для России важнее, чем использовать дипломатию. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни - наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому нужно максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам", - подчеркивает Зеленский.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Топ-виробникам перехоплювачів скасовували критичний статус і кидали в розшук! 😡 Це зрада в чистому вигляді!
Вдалося викрити й виправити, але скільки ще таких "щурів" ховається в кожній сфері?
Слова @SofiaFedyna: «Хтось активно саботує»
А до цього був мудрий вибір Януковича який навіть двох слів зв'язати не може.
А двічі обраний червоний діректор?
А комуняцький нездара Кравчук замість патріота Чорновола?
За "моя хата скраю".
За те що нічому не вчиться, висновків не робить, помилки не визнає та навіть не намагається їх виправляти.
За неспроможність створити суспільство.
І ще ціла купа "за що".
От і маємо що маємо. І буде тільки гірше.