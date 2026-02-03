Враг применил более 70 ракет и 450 ударных дронов для прицельного удара по объектам энергетики, - Зеленский

Продолжается ликвидация последствий российского удара в регионах Украины. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами - более 70 и 450 ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

По его словам, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области. На данный момент известно, что девять человек получили ранения в результате атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры.

"В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад. Везде, где это возможно, привлечены необходимые службы", - уточнил глава государства.

Давление на РФ

"Использовать самые холодные дни зимы для террора против людей для России важнее, чем использовать дипломатию. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни - наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому нужно максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам", - подчеркивает Зеленский.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Зеленский Владимир обстрел ракеты энергетика дроны
вован а де потужна відповідь та блекаут у мацкві тисячами фламинго....а розумію вони разом з миндичем в ізраель полетіли...
03.02.2026 09:43 Ответить
Вова- ПНХ. Вместе с Плешивым тёзкой
03.02.2026 09:49 Ответить
Дочекались потужного гундосу? Ось і вся відповідь кацапні...🤮🤮🤮
03.02.2026 09:51 Ответить
Якось наткнувся на інтерв'ю розробника Фламінгів Мосійчучці. Так він казав що велика проблема це відсутність точної карти росії, зокрема місцезнаходження рекламних щитів які ну дуже заважають польоту Фламінгів. Виявляється вони так низенько літають що навіть у рекламні щити можуть врізатися . От як український моссад попідриває усі рекламні щити на рашці ось тоді їм і буде кінец.
показать весь комментарий
03.02.2026 10:16 Ответить
Радіє? - от нах ця інфа - якби сказав - шо летіло збили і відправили 100 ракет на москву
показать весь комментарий
03.02.2026 09:47 Ответить
росії вірити неможна. Це доведено сторіччями. Особливо останній час показав це. А якщо їй вірити неможна, то і сенс в будь-яких перемовинах з нею втрачаються. В такому випадку чому всі наполягають на примусі Росії до переговорів? Єдине до чого її треба примушувати -це те, щоб вона забралася геть з України.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:48 Ответить
ХТОСЬ навмисно саботує оборону від #Шахедів:
Топ-виробникам перехоплювачів скасовували критичний статус і кидали в розшук! 😡 Це зрада в чистому вигляді!
Вдалося викрити й виправити, але скільки ще таких "щурів" ховається в кожній сфері?

Слова @SofiaFedyna: «Хтось активно саботує»
https://x.com/vinn_es/status/2018354977924636890?s=20
03.02.2026 09:52 Ответить
Ось це так зване "перемиря",а де відповідь,де операції СБУ і ГУР ? за що українському народу така влада корупціонерів і невігласів ?
03.02.2026 09:52 Ответить
Не для того Малюка зняли, щоб була відповідь, а якраз навпааки...🤬
03.02.2026 09:59 Ответить
Як це за що? За мудрий вибір 2019, це ж капец просто - взяти дурня зі сцени, чотириразового ухилянта який навіть сільрадою ніколи не керував та навіть в армії не служив і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.
А до цього був мудрий вибір Януковича який навіть двох слів зв'язати не може.
А двічі обраний червоний діректор?
А комуняцький нездара Кравчук замість патріота Чорновола?
За "моя хата скраю".
За те що нічому не вчиться, висновків не робить, помилки не визнає та навіть не намагається їх виправляти.
За неспроможність створити суспільство.
І ще ціла купа "за що".
От і маємо що маємо. І буде тільки гірше.
03.02.2026 10:11 Ответить
Потужний новинний диктор виліз. Та хоч би голос був підходящий, ще й виглядає як бомж. Лідор як раз для мудрого народу.
03.02.2026 09:53 Ответить
Потужно-незламний гундосий павіан ознайомив українців із останніми новинами дня
03.02.2026 09:57 Ответить
Звіт по результатам його діяльності.
03.02.2026 10:01 Ответить
Впорався зі своєю статистикою! Навіть легше стало, після тригодинного нічного кошмару.
03.02.2026 10:03 Ответить
То таки ворог, а не Кличко, чи Порошенко знищують енергетику? 😲 Чи може кажучи "ворог" він має власне на увазі їх?
03.02.2026 10:04 Ответить
З відповіддю щось йде не так. Багато було слів про ракети та на виході - потужне нічого. Ні Фламінго, ні Сапсанів, ні Нептунів... Це підіймало б дух українців, якби реально рашисти здрігались від гулу наших ракет але тиша.
03.02.2026 10:06 Ответить
Покидьок говнокомандуюючий зайнятий переговорами і здачою все більше і більше територій ворогу. ********, де наші ракети???
03.02.2026 10:27 Ответить
Асфальтом по них Володя, асфальтом!!!
03.02.2026 10:27 Ответить
Асфальт уже тоже сходит со снегом и льдом. Так что тоже не вариант. Ни асфальиа ни ракет.
03.02.2026 11:28 Ответить
Зеленскій вже дав доручення збивати всі ракети?
03.02.2026 10:41 Ответить
 
 