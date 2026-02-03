Враг применил более 70 ракет и 450 ударных дронов для прицельного удара по объектам энергетики, - Зеленский

Продолжается ликвидация последствий российского удара в регионах Украины. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами - более 70 и 450 ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

По его словам, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области. На данный момент известно, что девять человек получили ранения в результате атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры.

"В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад. Везде, где это возможно, привлечены необходимые службы", - уточнил глава государства.

Давление на РФ

"Использовать самые холодные дни зимы для террора против людей для России важнее, чем использовать дипломатию. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни - наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому нужно максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам", - подчеркивает Зеленский.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

