Более 70 ракет и 450 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 450 целей
Российские оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем били россияне?
Так, захватчики выпустили по Украине:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);
- 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);
- 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. – РФ);
- 450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 300 из них –"шахеды".
Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- 412 ударных БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Другого шансу заморозити мразоту скоро не буде...