Более 70 ракет и 450 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 450 целей

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем били россияне?

Так, захватчики выпустили по Украине:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);

28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. – РФ);

450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 300 из них –"шахеды".

Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";

412 ударных БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

