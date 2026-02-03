Более 70 ракет и 450 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 450 целей

Массированный удар 3 февраля: чем атаковали рашисты?

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем били россияне?

Так, захватчики выпустили по Украине:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);
  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);
  • 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. – РФ);
  • 450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 300 из них –"шахеды".

Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 412 ударных БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Що у відповідь ? У бєлгороді, орлі, курську, брянську... від -25 морозу!
Другого шансу заморозити мразоту скоро не буде...
03.02.2026 10:14 Ответить
***** насрать на белгородорлокурски! В первую очередь по Масквабаду!!!
03.02.2026 10:18 Ответить
Як завжди відповіді немає ,рашиські злочинці безкарно знищують Україну і ні тобі позовів в міжнародні судди ,ні знищення колоборантів ,військових злочинців і пропагандонів ,повна бездіяльність ген .прокурора і міністерства юстиції,лише пусті розмови про якісь перемовини ні про що ,на догоду Трампа.
03.02.2026 10:23 Ответить
Страша ніч. Дякуємо військовим та комунальним працівникам!
03.02.2026 11:10 Ответить
Що таке понад? Вже рахувати розучилися.
03.02.2026 11:27 Ответить
 
 