РФ використовує "Циркон" та "Орєшнік" для демонстрації сили, а не масованих атак по Україні, - Ігнат
Російські війська застосовують проти України нові типи ракет - "Циркон" і так званий "Орєшнік", використовуючи їх переважно для одиничних пусків.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться про різні типи озброєння, які виконують різні завдання і не є частиною класичних масованих ракетних атак.
Використання "Орєшніка"
Ігнат наголосив, що Повітряні сили офіційно не використовують назву "Орєшнік". Йдеться про балістичну ракету середньої дальності, яку в Росії так називають, але яка є модернізацією радянської ракети "Рубіж". Саме такі ракети, за його словами, росіяни застосовували під час ударів по Дніпру та Львову.
"Це сигнал для західних партнерів. Львів знаходиться близько до кордонів НАТО, і Росія намагається показати, що має зброю, яку нібито неможливо збити", - зазначив Ігнат.
Таким чином, за його словами, Кремль намагається чинити психологічний тиск на Захід з метою вплинути на подальшу підтримку України.
Використання "Циркона"
Окремо представник Повітряних сил прокоментував застосування ракети "Циркон". Це протикорабельна ракета, яку Росія використовує нетипово - для ударів по наземних цілях. Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму по Харківській, Київській та Вінницькій областях.
За словами Ігната, "Циркон" підіймається на висоту понад 40 кілометрів і атакує по балістичній траєкторії, подібно до ракет Х-22. Водночас такі ракети вже неодноразово збивалися українською протиповітряною обороною.
"Звісно, для цього система Patriot має бути у потрібний час у потрібному місці", - підкреслив він.
