Україні бракує ракет для ППО: деякі комплекси перед атаками РФ залишаються порожніми, - Ігнат

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

Україна стикається з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони, через що окремі зенітні комплекси інколи залишаються без боєкомплекту перед черговими атаками Росії.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на проблему неодноразово звертали увагу як військові, так і президент України, наголошуючи на необхідності посилення допомоги від партнерів.

Ігнат зазначив, що додатковою складністю є масовані атаки РФ із застосуванням великої кількості ракет і дронів по одному місту чи регіону. У таких умовах зенітні ракетні комплекси NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезаряджатися.

Він також пояснив, що під час ударів по великих містах система Patriot змушена одночасно працювати проти балістичних, крилатих ракет та дронів, тому для ефективного захисту потрібні кілька систем ППО, а самі комплекси потребують додаткового прикриття.

Також Ігнат повідомляв, що перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому.

02.02.2026 09:29 Відповісти
02.02.2026 09:39 Відповісти
02.02.2026 09:49 Відповісти
02.02.2026 09:29 Відповісти
02.02.2026 09:39 Відповісти
Коли ЦН пише про масовані російські обстріли українських енергооб'єктів, багатоповерхівок, залізниць, тощо в розділі "Що передувало" варто зазначати отакі виступи військових речників, держпосадовців, президента, міністрів, та інших" ефективних" менеджерів. Це вже як комунікація у відкритому каналі під час війни.
02.02.2026 09:50 Відповісти
Поправте мене, але це не як мінімум саботаж, а за нею стаття державна зрада. Значить алкаш за пляшку горілки то АГЕНТ росії. А це норм зелений чувак..
02.02.2026 09:34 Відповісти
По Шахедах із Петріота? - та ну нах!
02.02.2026 09:38 Відповісти
Шановний, ви вважаете шо не треба витрачати зур Петріота на дрон і нехай собі отой Шахед летить далі? На крітичну інфраструктуру та житлові будинки?
02.02.2026 09:51 Відповісти
Так ми дійдем до ручки - це те саме шо з гармати по горобцях - по Шахеду підійдуть НАСАМС ІРІС - Т
02.02.2026 09:56 Відповісти
Порівняння стрильби з гармати по горобцю в данному випадку не є коректним.
А порахуйте вартість життя людей яких вбє цей Шахед та порівняйте з вартість зур.
Або порівняйте вартість зур з вартістю обладнання ТЄЦ або підстанції куди він влучить як шо його не збити та незабудте додати до порівняння загальной шкоди суспільству шо буде сідите без електро баз опалення та водопостачання.
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо. А з урахування того шо наши ППО скорійш за все працюють без режима централізованого цілерозподілення від АСУ (старі совкові сенеж, вектор, байкал тощо) отримуючи тільки ЦУ від засобів РТВ то шо війшло у зону пораженія та не відповідає запросу "свій-чужий" треба валити.
02.02.2026 10:11 Відповісти
Збивати потрібно - яка мова - але як прилетять тонні ракети - Іскандери Калібри Кинжали а Петріот вже відстрілявся - хто їх зіб"є?
02.02.2026 10:16 Відповісти
То запитання до Верховного Головнокомандувача О.В.Зеленського. Він несе повну відповідальність за оборону Держави в цілому і за достатнью наявність зур для зрк в часності.
02.02.2026 12:23 Відповісти
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо
демагогія. Це якщо в тебе немає дефіциту. В якщо в тебе 3 ракети до патріот і 2 айріси, ти 10 разів подумаєш що і чим збивати.
І да, ті ж патріоти нам не дають в кількості, яка нам потрібна. Так що не пишіть фігню
02.02.2026 23:13 Відповісти
Я так розумію шо у вас все гаразд з ел. та теплоенергіює і вода з крана тече.
У вас шо, ще не прилітало? Ну, коли прилетить і все отрубить то напишить як вона там оця фігня. Особливо на 3-5 добу.
03.02.2026 01:50 Відповісти
"Відіш муху - муху бєй ! Взять єйо на мушку !!!"
02.02.2026 10:09 Відповісти
Шахеди потрібно збивати більш доступними і дешевими засобами і щоб вони не летіли далі.
02.02.2026 15:33 Відповісти
Ви просто Капітан Очевидність.
02.02.2026 15:41 Відповісти
Не по Шахедах, а по ракетам - Калібрами, Х-101, Кінжалам та іншим, які до речі саме зараз вантажиться на рашистські літаки для ударів найближчим часом.
02.02.2026 09:52 Відповісти
Ігнат написав шо з Петріота валять по дронах - ше раз статтю
02.02.2026 09:59 Відповісти
ну, дик потужний завше просив і не менш потужно звітував у хрипосиках саме про комплекси для захисту, про важливість достатньої кількості ракет (дороговартісних і не швидко паяльних) мова пішла лише останнім часом, коли очевидне стало вже зрозуміло неозброєним оком...
02.02.2026 09:42 Відповісти
Дайтє єму єщо 100 днєй, он научицца
02.02.2026 10:00 Відповісти
ХТП - ...уй то правда.
02.02.2026 10:10 Відповісти
Є удари, немає ударів - все одно Україні бракує ракет для ППО. Зеленським проводиться недостатньо роботи по співпраці з партнерами - постачальниками ракет для ППО.
02.02.2026 09:47 Відповісти
Це баксьор так остроумно відповів?
02.02.2026 09:58 Відповісти
За оце "проводиться недостатньо роботи" треба судити за загибель людей
02.02.2026 10:04 Відповісти
Чому недостатньо:"…..У своєму виступі на форумі Зеленський нахвалював Трампа і ставив його за приклад європейцям. Він дорікав європейцям за нерішучість, за сміховинні 40 солдатів у Гренландії, за страх арештів танкерів російського "тіньового флоту" (дивіться на Трампа!), за нескінченні чвари і суперечки, за відсутність консолідації, ну і, зрозуміло, за те, що вони досі не конфіскували " в Україна…..

….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
02.02.2026 10:35 Відповісти
02.02.2026 09:49 Відповісти
Плем'я забезпечене, а інші хай гинуть...
02.02.2026 10:06 Відповісти
... гої хай гинуть.
02.02.2026 10:12 Відповісти
Я думаю що ні. враховуючи досвід дерьмаков, миндичей, гроші виводять відразу, марафону залишають тільки стільки щоб не здох
02.02.2026 10:39 Відповісти
мудрому наріду бракує мізків
02.02.2026 09:50 Відповісти
Наразі, з 2019 їх не побільшало.
02.02.2026 10:29 Відповісти
А як буде хватати, якщо міндічі вивозять бабки чемоданами і міліони тратяться на нікому не потрібний марафон
02.02.2026 10:13 Відповісти
кацапам не вдалося окупуювати Київ - криворогатим вдалося!
02.02.2026 10:19 Відповісти
Тепер я ще більше розумію тих хто йде в сзч навіть ті хто служать не один рік, якщо наверху такі зрадники дебіли напряму кажуть ворогу чого ж є , в чого нема то що ж коїться внизу?! Вся система прогнила
02.02.2026 10:20 Відповісти
Пане президенте, щось погано ви підготували країну до відбиття атак ворога! Треба розглянути вашу діяльність на якомусь слідчому комітеті.
02.02.2026 10:28 Відповісти
Виглядає як доповідь ху...лу що немає чим захищати, можете бити, ще координати скиньте де немає. А якщо це для заходу, то вирішувати питання треба мовчки, а не тільки у пресі
02.02.2026 10:29 Відповісти
Рапорт для російських ракетних військ. Щоб тактику відкоректували.
02.02.2026 11:13 Відповісти
Таке відчуття що ми живемо у дурдомі або граємо у війну. Доповідь Ігната це що?
02.02.2026 11:14 Відповісти
"наголошуючи на необхідності посилення допомоги від партнерів"

т.е. производить, как не уговаривайте, не будем
02.02.2026 11:34 Відповісти
після відмови "зелених ворогів і зрадників" в Україні ,крім ракет і генераторів бракує.хоч їх пропонували Україні...
02.02.2026 11:45 Відповісти
ну то зе4мо ввечері нагундосить, що це європа винна бо недала йому гроші на ракети.
це вже ж було!!!
02.02.2026 13:04 Відповісти
Для чого нам слухати цей висер?
02.02.2026 15:31 Відповісти
 
 