Україні бракує ракет для ППО: деякі комплекси перед атаками РФ залишаються порожніми, - Ігнат
Україна стикається з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони, через що окремі зенітні комплекси інколи залишаються без боєкомплекту перед черговими атаками Росії.
Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на проблему неодноразово звертали увагу як військові, так і президент України, наголошуючи на необхідності посилення допомоги від партнерів.
Ігнат зазначив, що додатковою складністю є масовані атаки РФ із застосуванням великої кількості ракет і дронів по одному місту чи регіону. У таких умовах зенітні ракетні комплекси NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезаряджатися.
Він також пояснив, що під час ударів по великих містах система Patriot змушена одночасно працювати проти балістичних, крилатих ракет та дронів, тому для ефективного захисту потрібні кілька систем ППО, а самі комплекси потребують додаткового прикриття.
Також Ігнат повідомляв, що перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гнат не тоне, як гімно в полонці
А порахуйте вартість життя людей яких вбє цей Шахед та порівняйте з вартість зур.
Або порівняйте вартість зур з вартістю обладнання ТЄЦ або підстанції куди він влучить як шо його не збити та незабудте додати до порівняння загальной шкоди суспільству шо буде сідите без електро баз опалення та водопостачання.
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо. А з урахування того шо наши ППО скорійш за все працюють без режима централізованого цілерозподілення від АСУ (старі совкові сенеж, вектор, байкал тощо) отримуючи тільки ЦУ від засобів РТВ то шо війшло у зону пораженія та не відповідає запросу "свій-чужий" треба валити.
демагогія. Це якщо в тебе немає дефіциту. В якщо в тебе 3 ракети до патріот і 2 айріси, ти 10 разів подумаєш що і чим збивати.
І да, ті ж патріоти нам не дають в кількості, яка нам потрібна. Так що не пишіть фігню
У вас шо, ще не прилітало? Ну, коли прилетить і все отрубить то напишить як вона там оця фігня. Особливо на 3-5 добу.
….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
т.е. производить, как не уговаривайте, не будем
це вже ж було!!!