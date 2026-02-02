Україні бракує ракет для ППО: деякі комплекси перед атаками РФ залишаються порожніми, - Ігнат

Україна стикається з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони, через що окремі зенітні комплекси інколи залишаються без боєкомплекту перед черговими атаками Росії.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на проблему неодноразово звертали увагу як військові, так і президент України, наголошуючи на необхідності посилення допомоги від партнерів.

Ігнат зазначив, що додатковою складністю є масовані атаки РФ із застосуванням великої кількості ракет і дронів по одному місту чи регіону. У таких умовах зенітні ракетні комплекси NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезаряджатися.

Він також пояснив, що під час ударів по великих містах система Patriot змушена одночасно працювати проти балістичних, крилатих ракет та дронів, тому для ефективного захисту потрібні кілька систем ППО, а самі комплекси потребують додаткового прикриття.

Також Ігнат повідомляв, що перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому.

