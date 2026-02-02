РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7013 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины дефицит ракет для систем ПВО
1 775 41

Украине не хватает ракет для ПВО: некоторые комплексы перед атаками РФ остаются пустыми, - Игнат

Укрепление украинской ПВО и оборонной промышленности

Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны, из-за чего отдельные зенитные комплексы иногда остаются без боекомплекта перед очередными атаками России.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, на проблему неоднократно обращали внимание как военные, так и президент Украины, подчеркивая необходимость усиления помощи от партнеров.

Игнат отметил, что дополнительной сложностью являются массированные атаки РФ с применением большого количества ракет и дронов по одному городу или региону. В таких условиях зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T не всегда успевают перезаряжаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит для Украины один из крупнейших пакетов помощи, - Минобороны

Он также пояснил, что во время ударов по крупным городам система Patriot вынуждена одновременно работать против баллистических, крылатых ракет и дронов, поэтому для эффективной защиты нужны несколько систем ПВО, а сами комплексы требуют дополнительного прикрытия.

Также Игнат сообщал, что первый российский "шахед" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества: ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство

Автор: 

ПВО (3656) ракеты (3942) Игнат Юрий (668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це він кому доповідає...?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:29 Ответить
+8
Я так розумію, *****, аби не вагався з «переиір'ям».
Гнат не тоне, як гімно в полонці
показать весь комментарий
02.02.2026 09:39 Ответить
+6
Оооо, зате марафон завжди наповнен. Як і кишені слуг мудрого нарІда з Алі-Бабою, Шухерменом (чи як його там), Карлсона тощо. А остально то таке, то пусте. Так ********?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він кому доповідає...?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:29 Ответить
Я так розумію, *****, аби не вагався з «переиір'ям».
Гнат не тоне, як гімно в полонці
показать весь комментарий
02.02.2026 09:39 Ответить
Коли ЦН пише про масовані російські обстріли українських енергооб'єктів, багатоповерхівок, залізниць, тощо в розділі "Що передувало" варто зазначати отакі виступи військових речників, держпосадовців, президента, міністрів, та інших" ефективних" менеджерів. Це вже як комунікація у відкритому каналі під час війни.
показать весь комментарий
02.02.2026 09:50 Ответить
Поправте мене, але це не як мінімум саботаж, а за нею стаття державна зрада. Значить алкаш за пляшку горілки то АГЕНТ росії. А це норм зелений чувак..
показать весь комментарий
02.02.2026 09:34 Ответить
По Шахедах із Петріота? - та ну нах!
показать весь комментарий
02.02.2026 09:38 Ответить
Шановний, ви вважаете шо не треба витрачати зур Петріота на дрон і нехай собі отой Шахед летить далі? На крітичну інфраструктуру та житлові будинки?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:51 Ответить
Так ми дійдем до ручки - це те саме шо з гармати по горобцях - по Шахеду підійдуть НАСАМС ІРІС - Т
показать весь комментарий
02.02.2026 09:56 Ответить
Порівняння стрильби з гармати по горобцю в данному випадку не є коректним.
А порахуйте вартість життя людей яких вбє цей Шахед та порівняйте з вартість зур.
Або порівняйте вартість зур з вартістю обладнання ТЄЦ або підстанції куди він влучить як шо його не збити та незабудте додати до порівняння загальной шкоди суспільству шо буде сідите без електро баз опалення та водопостачання.
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо. А з урахування того шо наши ППО скорійш за все працюють без режима централізованого цілерозподілення від АСУ (старі совкові сенеж, вектор, байкал тощо) отримуючи тільки ЦУ від засобів РТВ то шо війшло у зону пораженія та не відповідає запросу "свій-чужий" треба валити.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:11 Ответить
Збивати потрібно - яка мова - але як прилетять тонні ракети - Іскандери Калібри Кинжали а Петріот вже відстрілявся - хто їх зіб"є?
показать весь комментарий
02.02.2026 10:16 Ответить
То запитання до Верховного Головнокомандувача О.В.Зеленського. Він несе повну відповідальність за оборону Держави в цілому і за достатнью наявність зур для зрк в часності.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:23 Ответить
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо
демагогія. Це якщо в тебе немає дефіциту. В якщо в тебе 3 ракети до патріот і 2 айріси, ти 10 разів подумаєш що і чим збивати.
І да, ті ж патріоти нам не дають в кількості, яка нам потрібна. Так що не пишіть фігню
показать весь комментарий
02.02.2026 23:13 Ответить
Я так розумію шо у вас все гаразд з ел. та теплоенергіює і вода з крана тече.
У вас шо, ще не прилітало? Ну, коли прилетить і все отрубить то напишить як вона там оця фігня. Особливо на 3-5 добу.
показать весь комментарий
03.02.2026 01:50 Ответить
"Відіш муху - муху бєй ! Взять єйо на мушку !!!"
показать весь комментарий
02.02.2026 10:09 Ответить
Шахеди потрібно збивати більш доступними і дешевими засобами і щоб вони не летіли далі.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:33 Ответить
Ви просто Капітан Очевидність.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:41 Ответить
Не по Шахедах, а по ракетам - Калібрами, Х-101, Кінжалам та іншим, які до речі саме зараз вантажиться на рашистські літаки для ударів найближчим часом.
показать весь комментарий
02.02.2026 09:52 Ответить
Ігнат написав шо з Петріота валять по дронах - ше раз статтю
показать весь комментарий
02.02.2026 09:59 Ответить
ну, дик потужний завше просив і не менш потужно звітував у хрипосиках саме про комплекси для захисту, про важливість достатньої кількості ракет (дороговартісних і не швидко паяльних) мова пішла лише останнім часом, коли очевидне стало вже зрозуміло неозброєним оком...
показать весь комментарий
02.02.2026 09:42 Ответить
Дайтє єму єщо 100 днєй, он научицца
показать весь комментарий
02.02.2026 10:00 Ответить
ХТП - ...уй то правда.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:10 Ответить
Є удари, немає ударів - все одно Україні бракує ракет для ППО. Зеленським проводиться недостатньо роботи по співпраці з партнерами - постачальниками ракет для ППО.
показать весь комментарий
02.02.2026 09:47 Ответить
Це баксьор так остроумно відповів?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:58 Ответить
За оце "проводиться недостатньо роботи" треба судити за загибель людей
показать весь комментарий
02.02.2026 10:04 Ответить
Чому недостатньо:"…..У своєму виступі на форумі Зеленський нахвалював Трампа і ставив його за приклад європейцям. Він дорікав європейцям за нерішучість, за сміховинні 40 солдатів у Гренландії, за страх арештів танкерів російського "тіньового флоту" (дивіться на Трампа!), за нескінченні чвари і суперечки, за відсутність консолідації, ну і, зрозуміло, за те, що вони досі не конфіскували " в Україна…..

….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
показать весь комментарий
02.02.2026 10:35 Ответить
Оооо, зате марафон завжди наповнен. Як і кишені слуг мудрого нарІда з Алі-Бабою, Шухерменом (чи як його там), Карлсона тощо. А остально то таке, то пусте. Так ********?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:49 Ответить
Плем'я забезпечене, а інші хай гинуть...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:06 Ответить
... гої хай гинуть.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:12 Ответить
Я думаю що ні. враховуючи досвід дерьмаков, миндичей, гроші виводять відразу, марафону залишають тільки стільки щоб не здох
показать весь комментарий
02.02.2026 10:39 Ответить
мудрому наріду бракує мізків
показать весь комментарий
02.02.2026 09:50 Ответить
Наразі, з 2019 їх не побільшало.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:29 Ответить
А як буде хватати, якщо міндічі вивозять бабки чемоданами і міліони тратяться на нікому не потрібний марафон
показать весь комментарий
02.02.2026 10:13 Ответить
кацапам не вдалося окупуювати Київ - криворогатим вдалося!
показать весь комментарий
02.02.2026 10:19 Ответить
Тепер я ще більше розумію тих хто йде в сзч навіть ті хто служать не один рік, якщо наверху такі зрадники дебіли напряму кажуть ворогу чого ж є , в чого нема то що ж коїться внизу?! Вся система прогнила
показать весь комментарий
02.02.2026 10:20 Ответить
Пане президенте, щось погано ви підготували країну до відбиття атак ворога! Треба розглянути вашу діяльність на якомусь слідчому комітеті.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:28 Ответить
Виглядає як доповідь ху...лу що немає чим захищати, можете бити, ще координати скиньте де немає. А якщо це для заходу, то вирішувати питання треба мовчки, а не тільки у пресі
показать весь комментарий
02.02.2026 10:29 Ответить
Рапорт для російських ракетних військ. Щоб тактику відкоректували.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:13 Ответить
Таке відчуття що ми живемо у дурдомі або граємо у війну. Доповідь Ігната це що?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:14 Ответить
"наголошуючи на необхідності посилення допомоги від партнерів"

т.е. производить, как не уговаривайте, не будем
показать весь комментарий
02.02.2026 11:34 Ответить
після відмови "зелених ворогів і зрадників" в Україні ,крім ракет і генераторів бракує.хоч їх пропонували Україні...
показать весь комментарий
02.02.2026 11:45 Ответить
ну то зе4мо ввечері нагундосить, що це європа винна бо недала йому гроші на ракети.
це вже ж було!!!
показать весь комментарий
02.02.2026 13:04 Ответить
Для чого нам слухати цей висер?
показать весь комментарий
02.02.2026 15:31 Ответить
 
 