Украине не хватает ракет для ПВО: некоторые комплексы перед атаками РФ остаются пустыми, - Игнат
Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны, из-за чего отдельные зенитные комплексы иногда остаются без боекомплекта перед очередными атаками России.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на проблему неоднократно обращали внимание как военные, так и президент Украины, подчеркивая необходимость усиления помощи от партнеров.
Игнат отметил, что дополнительной сложностью являются массированные атаки РФ с применением большого количества ракет и дронов по одному городу или региону. В таких условиях зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T не всегда успевают перезаряжаться.
Он также пояснил, что во время ударов по крупным городам система Patriot вынуждена одновременно работать против баллистических, крылатых ракет и дронов, поэтому для эффективной защиты нужны несколько систем ПВО, а сами комплексы требуют дополнительного прикрытия.
Также Игнат сообщал, что первый российский "шахед" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гнат не тоне, як гімно в полонці
А порахуйте вартість життя людей яких вбє цей Шахед та порівняйте з вартість зур.
Або порівняйте вартість зур з вартістю обладнання ТЄЦ або підстанції куди він влучить як шо його не збити та незабудте додати до порівняння загальной шкоди суспільству шо буде сідите без електро баз опалення та водопостачання.
Збивати треба ВСІМ чім тільки можливо. А з урахування того шо наши ППО скорійш за все працюють без режима централізованого цілерозподілення від АСУ (старі совкові сенеж, вектор, байкал тощо) отримуючи тільки ЦУ від засобів РТВ то шо війшло у зону пораженія та не відповідає запросу "свій-чужий" треба валити.
демагогія. Це якщо в тебе немає дефіциту. В якщо в тебе 3 ракети до патріот і 2 айріси, ти 10 разів подумаєш що і чим збивати.
І да, ті ж патріоти нам не дають в кількості, яка нам потрібна. Так що не пишіть фігню
У вас шо, ще не прилітало? Ну, коли прилетить і все отрубить то напишить як вона там оця фігня. Особливо на 3-5 добу.
….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
т.е. производить, как не уговаривайте, не будем
це вже ж було!!!