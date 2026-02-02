Украине не хватает ракет для ПВО: некоторые комплексы перед атаками РФ остаются пустыми, - Игнат

Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны, из-за чего отдельные зенитные комплексы иногда остаются без боекомплекта перед очередными атаками России.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на проблему неоднократно обращали внимание как военные, так и президент Украины, подчеркивая необходимость усиления помощи от партнеров.

Игнат отметил, что дополнительной сложностью являются массированные атаки РФ с применением большого количества ракет и дронов по одному городу или региону. В таких условиях зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T не всегда успевают перезаряжаться.

Он также пояснил, что во время ударов по крупным городам система Patriot вынуждена одновременно работать против баллистических, крылатых ракет и дронов, поэтому для эффективной защиты нужны несколько систем ПВО, а сами комплексы требуют дополнительного прикрытия.

Также Игнат сообщал, что первый российский "шахед" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.

