Новости Помощь Украине от Швеции
ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит для Украины один из крупнейших пакетов помощи, - Минобороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудил формирование одного из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности.

Масштабный пакет помощи

Как отмечается, шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Направления сотрудничества

Федоров поблагодарил Швецию за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины. Отдельно стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

  • Усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам.
    Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских воинов критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.
  • Партнерство в сфере оборонных инноваций.
    Кластер Brave1 обсуждает возможность запуска совместной программы Brave–Sweden. В формате софинансирования программа позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.
  • Запуск совместных производств в сфере defense tech.
    Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в сфере безопасности на территории Швеции.

Кроме того, во время беседы предметно обсудили вопросы авиационной составляющей — в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.

Топ комментарии
+10
Слава королю Швеції!! Слава Уряду і Народу!! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Віват Sverige !!!
01.02.2026 16:40 Ответить
+7
Давно кажу - нами має керувати ЄС або коаліція здорових країн з_НАТО. ( ЄС + Британія + Норвегія ) .
Вони забезпечують зброю, логістику, замовлення, фінансування, навчання воїнів та фінансують соціальний захист українців!! Кабміндіч Кібуцний лише краде!!! Краде як з потняків податків так і з грошей Заходу!!!
01.02.2026 16:37 Ответить
+5
Добре!
01.02.2026 16:32 Ответить
Добре!
01.02.2026 16:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2BykRmzw1gw

трішки приємності в+
Учора в консерватимному районі консервативного штату ТЕХАС , де ніколи не вигравав демократ...
01.02.2026 17:08 Ответить
Добре,що в Україні ії немає,бо для свинособак це привід застосувати ЯЗ як превентивний удар і зробити луний пейзаж,наприклад з Київа.По-друге,хто дозволить Україні мати ЯЗ?
01.02.2026 20:24 Ответить
Tack så mycket Sverige! 🇸🇪
01.02.2026 16:33 Ответить
Недарма спільна, може не вдало склалася трохи історія, але кольори державних прапорів спільні.💪
показать весь комментарий
01.02.2026 17:38 Ответить
💯%‼️‼️‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒⚔️👏👍🤝✌️💪👌✊🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Але судити, зеленського і приблуд95 і помічників ригоАНАЛЬНИХ, на посадах в Укрядовому кварталі та групу осіб на посадах держсекретарів КМУ і ЦОВВ та ОВЦА, мають здійснити не портновські суддівські, а Народ України, як це дієво і швидко зробили в Сирії, або у Нюрнберзі, вішати разом з їх кураторами мауцкоувскімі!!
01.02.2026 16:46 Ответить
так, про це говорить й Валерій Чалий - мало того , він вірить у це!!!
01.02.2026 17:45 Ответить
Ракети Метеор - це бомба (в переносному значенні). Рашистські літуни оголосять страйк
01.02.2026 16:40 Ответить
вони вже в курсі, як з цім боротися, бо міністр оборони прорекламував
01.02.2026 16:58 Ответить
Дякуємо Швеції за допомогу що надійде, але Федоров міг би поки і помовчати. Не треба на цьому піаритися, хай то буде до якогось часу таемницею. Бо ваш зелений піар потім виявляється звичайним 3,14здєжом. Зелений піар вже і сприймається як суцільний п.здьож.
01.02.2026 16:51 Ответить
Ану мо Хвьодоров усе розкажи і доповідь на мацкву
01.02.2026 16:55 Ответить
Гутоє, а косоокі мовчки передають
01.02.2026 17:31 Ответить
Нічого це не вирішить. Європа більше обіцяє ніж дає.
01.02.2026 20:24 Ответить
В чем заслуга МО? Прокукарекать громко?
01.02.2026 20:24 Ответить
 
 