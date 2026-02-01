ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит для Украины один из крупнейших пакетов помощи, - Минобороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудил формирование одного из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Масштабный пакет помощи

Как отмечается, шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Направления сотрудничества

Федоров поблагодарил Швецию за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины. Отдельно стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

Усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам.

Партнерство в сфере оборонных инноваций.

Запуск совместных производств в сфере defense tech.

Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в сфере безопасности на территории Швеции.

Кроме того, во время беседы предметно обсудили вопросы авиационной составляющей — в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.