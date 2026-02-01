ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит для Украины один из крупнейших пакетов помощи, - Минобороны
Министр обороны Украины Михаил Федоров во время беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудил формирование одного из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности.
Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Масштабный пакет помощи
Как отмечается, шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.
Направления сотрудничества
Федоров поблагодарил Швецию за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины. Отдельно стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.
- Усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам.
Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских воинов критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.
- Партнерство в сфере оборонных инноваций.
Кластер Brave1 обсуждает возможность запуска совместной программы Brave–Sweden. В формате софинансирования программа позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.
- Запуск совместных производств в сфере defense tech.
Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в сфере безопасности на территории Швеции.
Кроме того, во время беседы предметно обсудили вопросы авиационной составляющей — в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.
