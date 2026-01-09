Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer

Швеция подарила Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer. Украинские артиллеристы уже применяют их на фронте и отмечают эффективность систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Посольство Швеции в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В дипломатическом ведомстве сообщили, что украинские военные, в частности бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже активно используют самоходные артиллерийские установки Archer для поражения российских позиций. Максимальная дальность стрельбы гаубицы достигает 50 километров.

Ключевые преимущества Archer

Система Archer имеет ряд технических преимуществ, которые делают ее эффективной в условиях современной войны.

высокая мобильность - гаубица установлена на тяжелом вездеходе, что позволяет быстро менять огневые позиции и уменьшать риск поражения в ответ.

полная автоматизация - управление огнем осуществляется дистанционно из бронированной кабины, что значительно повышает безопасность экипажа.

высокая точность - Archer оснащена передовыми баллистическими расчетами и совместима с международными боеприпасами, что обеспечивает точное поражение целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция в ближайшее время объявит новый пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль

Техническая поддержка от Швеции

Из-за интенсивного боевого применения артиллерийских систем на фронте происходит естественный износ стволов. В Посольстве отметили, что в середине 2025 года Швеция передала Украине более 10 запасных стволов.

Это позволяет поддерживать высокую боеспособность артиллерии и избегать длительных пауз, связанных с ремонтом, обеспечивая непрерывное уничтожение российских оккупационных сил.