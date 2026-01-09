РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11582 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции
2 083 20

Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer

Украинские артиллеристы уже применяют Archer на фронте.

Швеция подарила Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer. Украинские артиллеристы уже применяют их на фронте и отмечают эффективность систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Посольство Швеции в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В дипломатическом ведомстве сообщили, что украинские военные, в частности бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже активно используют самоходные артиллерийские установки Archer для поражения российских позиций. Максимальная дальность стрельбы гаубицы достигает 50 километров.

Ключевые преимущества Archer

Система Archer имеет ряд технических преимуществ, которые делают ее эффективной в условиях современной войны.

  • высокая мобильность - гаубица установлена на тяжелом вездеходе, что позволяет быстро менять огневые позиции и уменьшать риск поражения в ответ.
  • полная автоматизация - управление огнем осуществляется дистанционно из бронированной кабины, что значительно повышает безопасность экипажа.
  • высокая точность - Archer оснащена передовыми баллистическими расчетами и совместима с международными боеприпасами, что обеспечивает точное поражение целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция в ближайшее время объявит новый пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль

Техническая поддержка от Швеции

Из-за интенсивного боевого применения артиллерийских систем на фронте происходит естественный износ стволов. В Посольстве отметили, что в середине 2025 года Швеция передала Украине более 10 запасных стволов.

Это позволяет поддерживать высокую боеспособность артиллерии и избегать длительных пауз, связанных с ремонтом, обеспечивая непрерывное уничтожение российских оккупационных сил.

Автор: 

Украина (45308) Швеция (1086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Щира подяка шведським Санта Клаусам !!))
показать весь комментарий
09.01.2026 11:19 Ответить
+7
О,це супер!Кацапокосарка те що треба!!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 11:11 Ответить
+7
Жовто-блакитним від жовто-блакитних!
показать весь комментарий
09.01.2026 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О,це супер!Кацапокосарка те що треба!!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 11:11 Ответить
Вже б можно у Швеції свої ракети робити, Вільху, Відьху М, Корал, Нєптун а ці с.ки тільки пиз..дять
показать весь комментарий
09.01.2026 11:15 Ответить
45 ОАБ участвовала в курской афере, сколько там было потеряно таких САУ?
показать весь комментарий
09.01.2026 11:16 Ответить
Миллионы «арчеров» были потеряны как тебе доверительно сообщил Конашенков.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:36 Ответить
Патєряно 428 швєдскіх арудій сагласна атчьотам кацапскіх ваєнних і русскогаварящіх пользаватєлєй.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:37 Ответить
Хотел еще написать - "Дуракам просьба не напрягаться".
показать весь комментарий
09.01.2026 11:56 Ответить
От, стерво свинособаче, і не "напрягайся"
показать весь комментарий
09.01.2026 12:17 Ответить
ОООООО ШИК. Це нереально крута штука. Нажаль від піськограя ми крім розкрадання, брехні і посмішок на зустрічах нічого не дістанемо.....хоча я впевнений на 100% він нам всуне капітуляцію
показать весь комментарий
09.01.2026 11:16 Ответить
Щира подяка шведським Санта Клаусам !!))
показать весь комментарий
09.01.2026 11:19 Ответить
Санта-Карлсонам.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:29 Ответить
Хорошая весчь. Отстреливает 6 снарядов и успевает уехать пока первый снаряд ляжет в цель.
Ещё одна особенность - может отстрелять весь автомат заряжания так (с изменением градуса наклона ствола), что все снаряды ложатся в промежутке 1-2 секунд
показать весь комментарий
09.01.2026 11:24 Ответить
В условиях дроновой войны, жить будет не долго. Их время ушло, как и танков
показать весь комментарий
09.01.2026 11:34 Ответить
Підрозділ прикриття має поруч бути...
показать весь комментарий
09.01.2026 11:39 Ответить
Расскажешь это тем,кто тягает на прицепе Д-30.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:51 Ответить
Нащадкам вікінгів-респект...
показать весь комментарий
09.01.2026 11:26 Ответить
Жовто-блакитним від жовто-блакитних!
показать весь комментарий
09.01.2026 11:27 Ответить
щира подяка - "коаліції охочих" то шикарно - а по факту вирішуватиме наскільки інтенсивно московіти по сусалам отримуватимуть
показать весь комментарий
09.01.2026 11:47 Ответить
Молодці шведи!!! Дякуємо!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 12:09 Ответить
З самого початку...
В наявності у шаедів було 14 шт., - передали 6.Згодом ще 4.А зараз загалом отака кількість...Подаровані, з тех.підтримкоюДякуємо.
Собака гавка - караван іде...здохніть кацапури
показать весь комментарий
09.01.2026 12:15 Ответить
Керуючись інформацією з відкритих джерел можна впевнено зробити висновок, що Арчер на сьогодні є найкращою 155-мм гарматою в світі.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:21 Ответить
 
 