Швеция в ближайшее время объявит новый пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль
Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время которого обсуждали поставки самолетов Gripen и поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.
Об этом Шмыгаль сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Поставка самолетов Gripen
В частности, министры подробно обсудили прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen. Шмыгаль отметил, что продолжается подготовка к началу тренировок украинских пилотов и технического персонала.
Атака РФ 23 декабря
Также Шмыгаль проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник.
"Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей. Благодарен за это! Рассчитываем на дальнейшее тесное сотрудничество в этой сфере", - рассказал министр.
Поддержка Украины
По словам Шмыгаля, Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.
"Благодарен за эту помощь, которая спасает жизни украинцев. Благодарен Швеции за последовательную поддержку и настоящее партнерство", - добавил глава Минобороны Украины.
Что предшествовало?
- Во время ночной атаки РФ 23 декабря большинство вражеских ракет сбили истребители F-16.
- Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
