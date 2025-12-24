Швеция в ближайшее время объявит новый пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время которого обсуждали поставки самолетов Gripen и поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Поставка самолетов Gripen

В частности, министры подробно обсудили прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen. Шмыгаль отметил, что продолжается подготовка к началу тренировок украинских пилотов и технического персонала.

Атака РФ 23 декабря

Также Шмыгаль проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник.

"Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей. Благодарен за это! Рассчитываем на дальнейшее тесное сотрудничество в этой сфере", - рассказал министр.

Поддержка Украины

По словам Шмыгаля, Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Благодарен за эту помощь, которая спасает жизни украинцев. Благодарен Швеции за последовательную поддержку и настоящее партнерство", - добавил глава Минобороны Украины.

