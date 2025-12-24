Швеція найближчим часом оголосить новий пакет підтримки України у сфері ППО, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої обговорювали постачання літаків Gripen та підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
Про це Шмигаль повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Постачання літаків Gripen
Так, міністри детально обговорили прогрес у питанні постачання літаків Gripen. Шмигаль зазначив, що триває підготовка до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу.
Атака РФ 23 грудня
Також Шмигаль поінформував колегу про масовану повітряну атаку росії у ніч на віторок.
"Літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет. Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей. Вдячний за це! Розраховуємо на подальшу тісну співпрацю у цій сфері", - розповів міністр.
Підтримка Україїни
За словами Шмигаля, Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони.
"Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців. Вдячний Швеції за послідовну підтримку та справжнє партнерство", - додав глава Міноборони України.
Що передувало?
- Під час нічної атаки РФ 23 грудня більшість ворожих ракет збили винищувачі F-16.
- Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
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