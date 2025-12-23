Більшість ворожих ракет сьогодні перехопила тактична авіація, зокрема F-16, - Ігнат. ВIДЕО

Під час нічної атаки РФ 23 грудня більшість ворожих ракет збили винищувачі F-16. Водночас Україна й надалі відчуває нестачу ракет до систем протиповітряної оборони та авіаційних боєприпасів класу "повітря-повітря", які надходять від західних партнерів у недостатніх обсягах.

Про це у телеефірі сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Результат роботи тактичної авіації

Переважну більшість (ракет. - Ред.) перехоплено пілотами тактичної авіації. Саме льотчики F-16 долучились сьогодні до відбиття цього удару крилатих ракет. Хочу наголосити, що ракети - як авіаційні класу "повітря-повітря", так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, - це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день. Наголошують на цьому усі - і льотчики в своїх інтерв'ю говорять, і вище військове керівництво. Президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності (буквально нещодавно про це говорив) посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами. Тому що деякі комплекси взагалі стоять, власне, без них. І таким чином, завдяки тому, що ракети, як до літаків, так і до наземних комплексів, надходять не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно, але надходять, ми сьогодні такі атаки можемо відбивати", - зазначив Ігнат.

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За словами речника, удари з повітря, крім F-16, відбивали також "Міражі", МіГ-29, Су-27, безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Він також зауважив, що переважна кількість ударів ворога припадає на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України та портову інфраструктуру Одеської області.

Крім того, Ігнат додав, що аналіз уламків ракет та "Шахедів" засвідчує, що ворог застосовує засоби ураження, які буквально сходять з конвеєра.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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