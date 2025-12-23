РФ постійно у процесі виготовлення ракет, - Ігнат

Росія постійно виготовляє ракети та за короткий проміжок часу застосовує їх для ударів по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Попередні удари, які аналізуються, вивчаються уламки шахедів, ракет. По тих уламках навіть видно, що ракети буквально з конвеєра противник доставляє на кораблі чи літаки та запускає", - сказав він.

Читайте також: Росія не перемагає в Україні, Путін хоче всіх обманути, - сенатори США Шагін та Макконнелл

Ігнат нагадав удар РФ по будинку в Тернополі. Ракета, яку було застосовано, була виготовлена у третьому кварталі 2025 року.

"Фактично за кілька місяців зійшла з конвеєра. Тому навіть з цих фактів можна робити висновки, що противник постійно в процесі виготовлення ракет", - додав він.

Читайте: Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА. 3 "Кинджали" не досягли цілей, - Повітряні сили

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.



Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Також читайте: Росія може атакувати НАТО після миру з Україною, - Вадефуль