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Новини Масований ракетний обстріл
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РФ постійно у процесі виготовлення ракет, - Ігнат

РФ б’є по Україні щойно виготовленими ракетами

Росія постійно виготовляє ракети та за короткий проміжок часу застосовує їх для ударів по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Попередні удари, які аналізуються, вивчаються уламки шахедів, ракет. По тих уламках навіть видно, що ракети буквально з конвеєра противник доставляє на кораблі чи літаки та запускає", - сказав він.

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Ігнат нагадав удар РФ по будинку в Тернополі. Ракета, яку було застосовано, була виготовлена у третьому кварталі 2025 року. 

"Фактично за кілька місяців зійшла з конвеєра. Тому навіть з цих фактів можна робити висновки, що противник постійно в процесі виготовлення ракет", - додав він.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  •  

  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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Автор: 

ракети (4497) росія (70778) Ігнат Юрій (874)
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Топ коментарі
+13
"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі." (Буданов, 26 грудня 2022 року)
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23.12.2025 13:26 Відповісти
+12
https://streamable.com/ot7pt6

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23.12.2025 13:25 Відповісти
+11
У нас головний ракетчик-енергетик в Ізраїль з'їбався, а міністр, що його грошима завалював, потужно веде перемовини у Маямі.

"Кіна нє будєт. Елєктрічєство кончілось"
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23.12.2025 13:32 Відповісти

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