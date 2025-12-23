РФ постійно у процесі виготовлення ракет, - Ігнат
Росія постійно виготовляє ракети та за короткий проміжок часу застосовує їх для ударів по Україні.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Попередні удари, які аналізуються, вивчаються уламки шахедів, ракет. По тих уламках навіть видно, що ракети буквально з конвеєра противник доставляє на кораблі чи літаки та запускає", - сказав він.
Ігнат нагадав удар РФ по будинку в Тернополі. Ракета, яку було застосовано, була виготовлена у третьому кварталі 2025 року.
"Фактично за кілька місяців зійшла з конвеєра. Тому навіть з цих фактів можна робити висновки, що противник постійно в процесі виготовлення ракет", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
-
-
Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Кіна нє будєт. Елєктрічєство кончілось"