РФ постоянно в процессе изготовления ракет, - Игнат

Россия постоянно производит ракеты и в короткие сроки применяет их для ударов по Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предыдущие удары анализируются, изучаются обломки шахедов, ракет. По этим обломкам даже видно, что ракеты буквально с конвейера противник доставляет на корабли или самолеты и запускает", - сказал он.

Игнат напомнил удар РФ по дому в Тернополе. Ракета, которая была применена, была изготовлена в третьем квартале 2025 года.

"Фактически за несколько месяцев сошла с конвейера. Поэтому даже из этих фактов можно делать выводы, что противник постоянно в процессе изготовления ракет", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

