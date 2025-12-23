РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
РФ постоянно в процессе изготовления ракет, - Игнат

РФ бьет по Украине только что изготовленными ракетами

Россия постоянно производит ракеты и в короткие сроки применяет их для ударов по Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предыдущие удары анализируются, изучаются обломки шахедов, ракет. По этим обломкам даже видно, что ракеты буквально с конвейера противник доставляет на корабли или самолеты и запускает", - сказал он.

Игнат напомнил удар РФ по дому в Тернополе. Ракета, которая была применена, была изготовлена в третьем квартале 2025 года. 

"Фактически за несколько месяцев сошла с конвейера. Поэтому даже из этих фактов можно делать выводы, что противник постоянно в процессе изготовления ракет", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

Автор: 

ракеты (3857) россия (98473) Игнат Юрий (643)
Топ комментарии
+6
"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі." (Буданов, 26 грудня 2022 року)
показать весь комментарий
23.12.2025 13:26 Ответить
+5
Вот ано чіво, міхалич....
показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
+5
https://streamable.com/ot7pt6

показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
А ми і не знали...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:23 Ответить
Влада Зеленського знищила єдиний підрозділ дальніх БПЛА Касьянова, який міг зупинити виробництво російських ракет і який міг уразити будь яку точку на території росії.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:27 Ответить
До речі, куди зник цей героїчний кадровий відставний, знищувач Москви?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:29 Ответить
Воює на фронті? А ти вже в ЗСУ?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:37 Ответить
Яким чином він міг зупинити виробництво ракет? Це він сам вигадав чи ти придумав? Його дрони це вибиті шибки.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:36 Ответить
Дрони Касьянова долали будь яку ешелоновану ППО за рахунок практичної непомітності для радарів противника. Такі дрони можуть нести будь яку кількість вибухівки, питання лише масштабування безпілотника для потрібної вантажопідйомності. БПЛА Касьянова Командор з гібридною бензино-електричною енергетичною установкою, могли нести 100 кг авіабомбу на відстань 100 км ще в 2017 році, але це було нікому не потрібно, бо влада не хотіла вигравати війну!
показать весь комментарий
23.12.2025 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wS0Hr2lw604 Тяжелый коптер "Командор" с ПТРК
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
Вот ано чіво, міхалич....
показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
https://streamable.com/ot7pt6

показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
Питання в тому, що там є головний інженер. Головний технолог.
Начальники цехів. Відділ контролю якості.
Всі вони виробляли бутафорію за наші гроші?
То виходить, це такіж зрадники мародери, що і падли міндічі?
А як там ота губата смокталка, що директором вважається?
Вона не заарештована?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:34 Ответить
...а у нас процес пішов в іншому напрямку.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
У нас головний ракетчик-енергетик в Ізраїль з'їбався, а міністр, що його грошима завалював, потужно веде перемовини у Маямі.

"Кіна нє будєт. Елєктрічєство кончілось"
показать весь комментарий
23.12.2025 13:32 Ответить
"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі." (Буданов, 26 грудня 2022 року)
показать весь комментарий
23.12.2025 13:26 Ответить
..а що Ви очікували від офіцера..який максимально відповідає посаді командира розвідроти? Добре хоч перестав бути медійником... кожного дня! А то на початку... всі інтерв*ю Буданов... всі плани..Буданов.. всі досягнення ..Буданов. У світі громодяни своїх країн навіть призвищ очільників розвідки не знають... у мирний час. Не кажучи вже про війну! А тут кожен день ..і в результаті... ракет на три дні..кава у Ялті... арестович у США..міндіч у Ізраїлі...офіцер ГУР Шевченко у в*язниці... розвідник Червоненко у Європі... Буданов кандидат у президенти..)))
показать весь комментарий
23.12.2025 13:45 Ответить
прям капітан zельона гнидотна очевидність
показать весь комментарий
23.12.2025 13:27 Ответить
А Шапітолій постійно у виготовленні фотографій ракет.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:28 Ответить
Ну, якщо не знищувати заводи які причетні до виготовлення, то чому б кацапам не виготовляти ракети?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:30 Ответить
У них же начебто космодром зламався.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:32 Ответить
А що заважає, знаючи підступність росії, їм навпаки маркувати ракети новими знаками та датами? Щоб ввести в оману, типу ось ось і ракети закінчаться, вже з конвеєра стріляють. Наприклад в 2 світову між Британією та Німеччиною і не такі шпигунські ігри були.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:36 Ответить
А що там з процесом виробництва фламінго, теж постійний?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:37 Ответить
так ми теж фламинго виробляемо...зельман казав...чи знов збрехав...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:37 Ответить
Тобто про дефіцит ракет як і про потужні санкції проти російської оборонки - то все була брехня.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:38 Ответить
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%:
показать весь комментарий
23.12.2025 13:42 Ответить
А в Україні таке ..."Є документи щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни, - Зеленський" ...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:43 Ответить
 
 