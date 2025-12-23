РФ постоянно в процессе изготовления ракет, - Игнат
Россия постоянно производит ракеты и в короткие сроки применяет их для ударов по Украине.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Предыдущие удары анализируются, изучаются обломки шахедов, ракет. По этим обломкам даже видно, что ракеты буквально с конвейера противник доставляет на корабли или самолеты и запускает", - сказал он.
Игнат напомнил удар РФ по дому в Тернополе. Ракета, которая была применена, была изготовлена в третьем квартале 2025 года.
"Фактически за несколько месяцев сошла с конвейера. Поэтому даже из этих фактов можно делать выводы, что противник постоянно в процессе изготовления ракет", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
