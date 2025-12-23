Россия не побеждает в Украине, Путин хочет всех обмануть, - сенаторы США Шагин и Макконнелл

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что США каким-то образом убедят себя, что Украина не может добиться успеха. Этому не стоит поддаваться.

Об этом в материале The Washington Post пишут члены Сената США: демократка Джин Шагин и республиканец Митч Макконнелл, информирует Цензор.НЕТ.

В феврале 2022 года администрация Байдена представила Конгрессу США мрачную оценку способности Украины сдерживать войска РФ. Они свидетельствовали, что Киев падет через несколько недель или даже раньше.

Однако РФ была вынуждена отступить. Путин не смог не только установить лояльное правительство в Киеве - его войскам не удалось закрепиться вблизи украинской столицы. Украине удалось оттеснить российские войска на Дальнем Востоке страны, где Россия пытается захватить территорию с 2015 года.

"После почти четырех лет боев Россия потеряла около трети своих стратегических бомбардировщиков и продолжает терять технику значительно более высокими темпами, чем Украина.

Именно Россия понесла более 1 миллиона потерь, погибшими и ранеными, в изнурительных сражениях, которые сама же и спровоцировала. Эксперты, которые предсказывали быстрое поражение Украины, ошибались в 2022 году, и они ошибаются сегодня", - пишут члены Сената США.

Критика администрации Байдена

И республиканцы, и демократы критиковали чрезмерную осторожность администрации Байдена, которая отказывалась дать Украине необходимое оружие, когда она могла бы достичь самого большого успеха.

Украинцы могли бы достичь решающей победы и длительного мира, если бы им просто предоставили истребители, средства противовоздушной обороны и дальнобойное оружие, когда они просили их у Байдена. Однако помощь США часто была слишком малой и слишком запоздалой.

"Эти колебания также дали Китаю, Ирану, Северной Корее и другим странам, которые работают вместе, чтобы подорвать американские интересы, новые основания сомневаться в нашей надежности и силе", — отмечают авторы.

Трамп

Сенаторы считают, что Трамп, к счастью, не упустит возможности завершить этот конфликт на выгодных для Украины, США и Запада условиях. Однако он не должен повторять ту же ошибку, которую допустил его предшественник в 2022 году.

"Представители администрации заявляют, что "падение" города Покровск является показателем того, что ждет Украину дальше. Впрочем, Покровск, население которого еще до войны составляло лишь около 60 тысяч человек, до сих пор не пал.

И за весь полуторагодичный период, в течение которого россияне пытаются взять этот относительно небольшой город, их мизерные успехи были достигнуты ценой колоссальных материальных и человеческих потерь", - отмечается в материале.

Высокая цена для РФ

Шагин и Макконнелл напомнили, что РФ платит чрезвычайно высокую экономическую цену за стремление Путина к славе и крови.

"Доходы России от нефти и газа сократились более чем на 30 процентов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль продает золото, чтобы стабилизировать финансы и уберечь элиты от реальной стоимости путинской войны.

Около четверти российских компаний сейчас являются банкротами или находятся на грани банкротства. Россия не может позволить себе эту войну, но может ее затягивать", - подчеркнули они.

По их мнению, Путин, возможно, пытается выиграть время, но он затягивает этот конфликт не потому, что это его любимая тактика. Он делает это потому, что не способен одержать решающую победу. Он надеется, что медленное истощение расколет Запад.

Сотрудничество с Европой

"Вместо этого США должны стоять плечом к плечу с европейскими союзниками, которые значительно инвестируют в собственную оборону и уже превышают американскую поддержку Украины.

Если и существуют экономические плоды мира, то они заключаются в сотрудничестве с инновационной, ориентированной на Запад Украиной и возрожденной Европой, а не с банкротящейся и отсталой Россией", - считают авторы.

Переговоры с РФ

Они напомнили, что Уиткофф уже 6 раз посещал Россию и работал над тем, чтобы Путин получил приглашение в США.

Однако россияне почти не продвинулись в своем наземном наступлении против Украины, они не сдвинулись ни на шаг и в переговорах с Соединенными Штатами.

"Справедливо спросить, какой должна быть конечная цель США. Войны заканчиваются, когда меняется влияние. Если США и их союзники хотят достичь цели путем переговоров, единственный проверенный, жизнеспособный путь - это укрепить позиции Украины, а не ослабить ее", - пишут сенаторы.

Они подчеркнули, что отказ от Украины или предоставление России того, чего она не может добиться на поле боя, не принесет длительного мира.

"Путин хочет большего, чем Донбасс - он прямо отрицает суверенитет Украины. А его амбиции распространяются на страны Балтии и другие страны, которые когда-то были в плену Советской империи.

Конгресс располагает рядом двухпартийных инструментов для усиления давления на Путина. В октябре Комитет Сената по международным отношениям выдвинул меры по усилению санкций, ограничению поддержки Китаем российской военной машины и разрешению на перевод замороженных российских активов в поддержку Украины.

Недавние санкции администрации Трампа против "Лукойла" и "Роснефти" имели глубокий эффект, но нужно гораздо больше", - считают сенаторы.

Шагин и Макконнелл отметили, что Путин делает ставку на то, что США сами убедят себя в неспособности Украины достичь успеха.

"Последние четыре года показывают обратное. Украина бросила вызов всем ожиданиям, включая наши собственные. Киев не проигрывает, а Москва не побеждает. Вашингтон должен подтвердить решимость Украины ясностью, которой требует этот момент", - подытожили они.

