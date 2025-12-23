Цель Путина – не только захватить Донбасс, но и сделать Украину зависимой от РФ, – Блинкен

Российский диктатор Владимир Путин стремится превратить Украину в зависимое от России государство, а не только захватить Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN.

Амбиции и цель Путина

"Во-первых, он безусловно хочет весь Донбасс. Во-вторых, он хочет Украину – так или иначе", – заявил Блинкен.

По его словам, цель Путина заключается в нейтрализации Украины как независимого государства и обеспечении ее зависимости от России.

"Это и есть его цель", – подчеркнул Блинкен.

Блинкен пояснил, что Путин стремится лишить Украину независимости и обеспечить контроль Кремля над ее политическими и экономическими процессами.

Бывший госсекретарь отметил, что Путин, вероятно, не сможет достичь своей цели быстро или "одним глотком", однако эта цель остается основной для Кремля.

Необходимость устойчивого мира и сигнал диктатору

Блинкен добавил, что даже если в будущем будет пауза или прекращение огня, важно, чтобы этот процесс был устойчивым и имел глубокую стратегическую основу.

"Это должно сказать Путину: "Я не могу снова сделать это так, чтобы мне это сошло с рук"", – резюмировал Блинкен, подчеркивая необходимость четких и устойчивых гарантий, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России.

