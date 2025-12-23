РУС
Требования Путина относительно войны в Украине
1 537 7

Цель Путина – не только захватить Донбасс, но и сделать Украину зависимой от РФ, – Блинкен

Путин стремится превратить Украину в зависимое от России государство

Российский диктатор Владимир Путин стремится превратить Украину в зависимое от России государство, а не только захватить Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Амбиции и цель Путина 

"Во-первых, он безусловно хочет весь Донбасс. Во-вторых, он хочет Украину – так или иначе", – заявил Блинкен.

По его словам, цель Путина заключается в нейтрализации Украины как независимого государства и обеспечении ее зависимости от России.

"Это и есть его цель", – подчеркнул Блинкен.

Блинкен пояснил, что Путин стремится лишить Украину независимости и обеспечить контроль Кремля над ее политическими и экономическими процессами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин планирует захватить всю Украину и часть Европы, - разведка США

Бывший госсекретарь отметил, что Путин, вероятно, не сможет достичь своей цели быстро или "одним глотком", однако эта цель остается основной для Кремля.

Необходимость устойчивого мира и сигнал диктатору 

Блинкен добавил, что даже если в будущем будет пауза или прекращение огня, важно, чтобы этот процесс был устойчивым и имел глубокую стратегическую основу.

"Это должно сказать Путину: "Я не могу снова сделать это так, чтобы мне это сошло с рук"", – резюмировал Блинкен, подчеркивая необходимость четких и устойчивых гарантий, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ готова завершить войну на условиях, которые озвучивались летом 2024 года, - Путин

Автор: 

путин владимир (32584) Блинкен Энтони (937)
Це відкриття світового рівня.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:30 Ответить
Пора вже демократам діяти ,обрати лідера і підривати дії Трампа ,адже якщо нічого не робити то можна і вибори в конгрес програти.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:31 Ответить
Трампу імпічмент,пуйлу пір'я в горлі поросло,паРаша - мінімум 10 незалежних країн.Амінь!
показать весь комментарий
23.12.2025 08:33 Ответить
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-summons-ukrainian-ambassador-after-he-criticizes-netanyahu-for-touting-ties-to-putin/ Нетаньяху: «...Я також вважаю, що у нас є міцні відносини зі світовою державою - росією. Я веду переговори з путіним на абсолютно чіткій основі, і ці відносини відповідають нашим інтересам, зокрема в нинішній ситуації та під час бойових дій.
Це також стосується того, що ми розуміємо необхідність захищати наш північний кордон і запобігати ескалації - і це дуже важливо. В останні роки зв'язки між нами - між росією, Угорщиною та «Ізраїлем» - значно зміцнилися»
показать весь комментарий
23.12.2025 08:40 Ответить
Яка потужна аналітика. Та Україна так чи інакше залежна від кацапстану по сей день,починаючи з 1991го. "Починаючи з кацапської власності і "сук православних" і закінчуючи "двушкой зєлєні" кураторам на масквабад. ***** просто хоче з України губєрнію зробити та й все.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:44 Ответить
А якже ж .. Судді і прокурори в Україні чекають цього чудового процесу...як і алігархат ..
показать весь комментарий
23.12.2025 09:33 Ответить
А мета України - звільнити усі українські території та знищити кілька мільйонів кацапів, і це також потрібно підкреслювати!
показать весь комментарий
23.12.2025 10:16 Ответить
 
 