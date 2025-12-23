Мета Путіна - не тільки захопити Донбас, а й зробити Україну залежною від РФ, - Блінкен

Російський диктатор Володимир Путін прагне перетворити Україну на залежну від Росії державу, а не тільки захопити Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN.

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Амбіції та мета Путіна

"По-перше, він безумовно хоче весь Донбас. По-друге, він хоче Україну – так чи інакше", – заявив Блінкен.

За його словами, мета Путіна полягає в нейтралізації України як незалежної держави та забезпеченні її залежності від Росії.

"Це і є його мета", – підкреслив Блінкен.

Блінкен пояснив, що Путін прагне позбавити Україну незалежності та забезпечити контроль Кремля над її політичними та економічними процесами.

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Колишній держсекретар зазначив, що Путін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети швидко або "одним ковтком", однак ця ціль залишається основною для Кремля.

Необхідність стійкого миру та сигнал диктатору

Блінкен додав, що навіть якщо у майбутньому буде пауза або припинення вогню, важливо, щоб цей процес був стійким і мав глибоке стратегічне підґрунтя.

"Це має сказати Путіну: "Я не можу знову зробити це так, щоб мені це зійшло з рук"", – резюмував Блінкен, підкреслюючи необхідність чітких та стійких гарантій, щоб стримувати подальшу агресію Росії.

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