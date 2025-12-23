Большинство вражеских ракет сегодня перехватила тактическая авиация, в частности - F-16, - Игнат. ВИДЕО

Во время ночной атаки РФ 23 декабря большинство вражеских ракет сбили истребители F-16. В то же время Украина по-прежнему испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны и авиационных боеприпасов класса "воздух-воздух", которые поступают от западных партнеров в недостаточных объемах.

Об этом в телеэфире сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Подавляющее большинство (ракет. - Ред.) перехвачено пилотами тактической авиации. Именно летчики F-16 присоединились сегодня к отражению этого удара крылатых ракет. Хочу подчеркнуть, что ракеты - как авиационные класса "воздух-воздух", так и ракеты, которые к нашим системам противовоздушной обороны, - это довольно дефицитный товар для нас на сегодняшний день. Об этом говорят все - и летчики в своих интервью, и высшее военное руководство. Президент Украины, в частности, подчеркивал партнерам необходимость (буквально недавно об этом говорил) усиления ПВО как самими комплексами, так и ракетами. Потому что некоторые комплексы вообще стоят, собственно, без них. И таким образом, благодаря тому, что ракеты, как к самолетам, так и к наземным комплексам, поступают не в том количестве, которое нам хотелось бы, конечно, но поступают, мы сегодня такие атаки можем отражать", - отметил Игнат.

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По словам спикера, удары с воздуха, кроме F-16, отражали также "Миражи", МиГ-29, Су-27, беспилотники-перехватчики и мобильные огневые группы.

Он также отметил, что подавляющее количество ударов врага приходится на энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Кроме того, Игнат добавил, что анализ обломков ракет и "Шахедов" свидетельствует, что враг применяет средства поражения, которые буквально сходят с конвейера.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

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